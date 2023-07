Samsung présente ses nouveaux téléphones pliables, l’Europe veut produire ses propres puces pour contrer la Chine, c’est le récap

Samsung dévoile ses nouveaux téléphones pliables, l’Union Européenne investit massivement pour produire ses propres puces et la prochaine Citroën électrique montre enfin son design, c’est le récap !

C’est l’heure du récap du mercredi 26 juillet 2023. Aujourd’hui, nous avons un célèbre constructeur qui se plie en quatre pour ses annonces, une bataille économique autour des puces ainsi qu’une voiture électrique très attendue qui montre le bout de son aileron. C’est parti !

Samsung dévoile ses nouveaux produits

Samsung a tenu sa conférence Unpacked à Séoul et en a profité pour dévoiler ses deux nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Nouveaux processeurs, nouvelle charnière pour les renfermer totalement, nouvelle interface… cette évolution reste au final très sage. C’est le Flip 5 qui intrigue le plus, puisqu’il inclut un grand écran de 3,5 pouces sur sa coque extérieure. En plus de ces téléphones, Samsung a aussi dévoilé ses tablettes Galaxy Tab S9, mais aussi ses montres Galaxy Watch 6. On vous résume tout ici :

L’Europe veut produire ses propres puces pour concurrencer la Chine

L’Union Européenne veut réduire sa dépendance aux semi-conducteurs chinois et a approuvé un grand plan de 43 milliards d’euros afin de développer de nouvelles usines sur le continent. Le but est d’atteindre une part de marché mondiale de 20% d’ici 2030, contre 10% aujourd’hui. Une étape majeure pour l’économie européenne.

La Citroën ë-C3 se montre enfin

Stellantis a dévoilé la silhouette de sa future voiture électrique : la Citroën ë-C3. Elle est attendue en Europe pour 2024 et a un argument de poids. Son prix devrait en effet être inférieur à 25 000 euros. Une excellente nouvelle, étant donné que le tarif élevé reste un frein à l’achat pour la majorité des consommateurs.

