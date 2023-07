Meta, Microsoft, Amazon et TomTom s’allient pour détrôner Google Maps

Quatre compagnies, Meta, Microsoft, Amazon et TomTom ont lancé leur projet open-source visant à rivaliser avec Google Maps et Apple Plans. L'objectif est de donner aux développeurs un accès gratuit aux données de cartographie, sans avoir à utiliser celles de Google ou Apple.

Qu'est-ce que Meta (Facebook), Microsoft, Amazon et TomTom (spécialiste du GPS) ont en commun ? Ils veulent détrôner Google Maps et Apple Plans sur le marché de la cartographie mobile. Il faut bien avouer qu'il y a assez peu d'alternatives convaincantes aux deux applications de navigation. Waze ne compte pas, Google l'a racheté en 2013. On trouve bien des applis très efficaces, comme CityMapper, mais rien qui vient inquiéter les 2 leaders.

Cela pourrait bien changer avec l'Overture Maps Foundation. Créé l'an dernier par les 4 géants de la Tech, le groupe ambitionne de proposer une alternative viable, open-source et interopérable aux données cartographiques de Google Maps, rien que ça. Car il faut savoir que lorsqu'un développeur d'applications souhaite accéder aux données des cartes possédées par Apple ou Google, il doit payer, ce qui peut vite revenir cher. Plus avec la nouvelle base de données de la fondation.

L'Overture Maps Foundation se pose en concurrent open-source de Google Maps et Apple Plans

Les données de cartographie disponibles dès maintenant chez l'Overture Maps Foundation regroupent pour l'instant 4 “couches” très fournies :

Les bâtiments (780 millions)

Les réseaux de transports publics (dérivés des données d'OpenStreetMap)

Les points d'intérêts (59 millions)

Les limites administratives (qui séparent les départements ou les régions par exemple, traduites en plus de 40 langues)

Marc Prioleau, directeur exécutif de la fondation, souligne que “les points d'intérêts sont une base de données majeure et précédemment inaccessible, avec le potentiel de tout cartographier, de la nouvelle entreprise grande ou petite aux marchés éphémères n'importe où dans le monde”. Cette base sera régulièrement mise à jour pour proposer à l'utilisateur une information aussi précise et actuelle que possible.

Concrètement, les développeurs ayant besoin de données cartographiques pour créer tout type de service reposant sur la navigation peuvent télécharger celles du groupe gratuitement. Le projet étant open-source, tout le monde peut contribuer à le développer en enrichissant les bases, et tout le monde peut vérifier ces dernières pour s'assurer de leur pertinence. L'Overture Maps Foundation prévoit de mettre à disposition dès que possible d'autres types de données.