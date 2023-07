L’Europe va dépenser sans compter pour produire ses propres puces et ne plus dépendre de la Chine

Le Conseil européen a officiellement approuvé le European Chips Act, un règlement visant à renforcer le secteur des semi-conducteurs dans l'Union européenne et à faire passer la part de marché des puces produites en Europe d'environ 10 % aujourd'hui à environ 20 % d'ici à 2030.

L'Union européenne a approuvé un plan de 43 milliards d'euros (47,5 milliards de dollars) visant à développer davantage d'usines et à accroître la production de semi-conducteurs sur le Vieux Continent. Selon un communiqué de presse du Conseil européen, cette initiative vise à doubler la part de marché mondial de l'UE, qui passera de 10 % à “au moins” 20 % d'ici à 2030.

Le Chips Act, initialement annoncé en février 2022, vise non seulement à soutenir la production de semi-conducteurs de l'UE, mais aussi à attirer les investissements, à encourager la recherche et l'innovation et à préparer l'Europe à toute crise potentielle d'approvisionnement en puces.

L’Europe veut être plus indépendante dans l’industrie des semi-conducteurs

L'industrie des semi-conducteurs devrait être évaluée à 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, principalement en raison de la demande croissante de smartphones, de serveurs, de centres de données et d'applications de stockage. En investissant dans le Chips Act, l'UE vise à réduire sa dépendance à l'égard d'entités étrangères, telles que la Chine, pour la production de semi-conducteurs. Cette initiative renforcera notamment la position stratégique de l'UE et son rôle de chef de file dans la course mondiale aux semi-conducteurs.

Héctor Gómez Hernández, ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, s'est montré optimiste quant à cette évolution, soulignant que la loi sur les puces conduirait à de nouvelles usines de production, à des investissements accrus et à des projets de recherche révolutionnaires. En outre, cette initiative contribuera à la revitalisation de l'industrie européenne et réduira la dépendance de la région à l'égard des fournisseurs étrangers de semi-conducteurs.

Avec les tensions entre la Chine et Taiwan, une pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait devenir l’un des plus grands fléaux dans l’industrie ces prochaines années. Il devenait donc urgent pour l’Europe d’investir dans les puces électroniques. Avec Samsung qui prévoit déjà de fabriquer des puces gravées en 1,4 mm dès 2027, l’Europe aura aussi beaucoup à faire pour rattraper son retard.