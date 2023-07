Citroën : voici à quoi ressemble la C3 électrique à moins de 25 000 €

Stellantis profite de son dernier rapport financier pour dévoiler la silhouette de la Citroën ë-C3, modèle électrique attendu en Europe pour début 2024. La voiture sera vendue sous la barre symbolique des 25 000 €.



Nous en parlons souvent ici : si les voitures électriques ont le vent en poupe, leur prix élevé reste souvent un frein à l'achat. Certes, sur le marché de l'occasion, les véhicules électriques profitent d'une baisse assez importante, mais le neuf reste encore assez inaccessible. L'annonce d'un modèle à bas prix est donc toujours une bonne nouvelle, et de ce côté là, c'est Citroën qui s'est démarqué, avec l'annonce de l'ë-C3, une citadine 100 % électrique à moins de 25 000 € en Europe. Préciser qu'on parle du modèle européen est important, puisque qu'une C3 électrique a déjà été présentée en Inde. Elle est cependant destinée aux marchés émergents uniquement.

La baisse de coût est rendue possible par l'utilisation de la plate-forme CMP, développée par la maison-mère Stellantis. Moins chère que la variante PF1 de PSA, elle équipe par exemple la Peugeot e208. On connaissait son prix (du moins, le seuil qu'il ne dépassera pas), mais il manquait un élément essentiel : à quoi va ressembler la Citroën ë-C3 ? Pour en avoir un léger aperçu, il a fallu feuilleter le rapport des derniers résultats financiers de Stellantis.

La Citroën ë-C3 n'a pas le même look que sa version indienne

Au détour d'une diapositive, on aperçoit la silhouette de la Citröen ë-C3 plongée dans l'obscurité. Seuls le (nouveau) logo de la marque et des phares en façade sont visibles. On ne voit pas grand chose, mais suffisamment pour constater que la version européenne de la C3 électrique n'aura pas le même design que le modèle indien. Ce dernier étant très ressemblant à la C3 thermique. Adapter le look du véhicule au marché européen fait sens, qu'autant qu'il sera exclusivement fabriqué en Europe.

Stellantis confirme également que le prix de l'ë-C3 européenne sera en-dessous des 25 000 € (sans compter les bonus à l'achat), et qu'elle sortira début 2024. Une présentation officielle aura lieu en octobre, mais on sait déjà que la voiture 5 places affichera une autonomie de 300 km environ. Plus qu'à attendre quelques mois pour voir cette C3 électrique sortir de l'ombre.