Galaxy Z Fold 7 : les 3 choses qui nous ont le plus déçus

Alors que Samsung vient de dévoiler les Galaxy Z Fold 7, la nouvelle génération ne remplit qu'en partie ce dont on pouvait en attendre. Voici trois choses qui nous ont un peu déçu.

Les Galaxy Z Fold 7 représentent à n'en point douter les meilleurs smartphones pliables grand format jamais lancés par Samsung. Entre l'extrême finesse de cette génération (l'épaisseur a été réduite de près de 30% par rapport au Z Fold 6) et ses performances de haut vol, Samsung a réellement fait montre de son savoir faire.

Ce que l'on constate aussi, entre autres, sur leur charnière renforcée, ou encore la certification IP48 qui atteste d'appareils plus résistants et durables. Même si il reste un peu de distance à parcourir sur ce point en comparaison de smartphones premium plus classiques. Jamais, ains, la formule n'aura été aussi séduisante.

Et tout cela malgré un tarif qui reste très élevé. Il n'empêche, quelques aspects de cette génération restent un peu décevants. On vous propose les trois qui sautent, selon nous, le plus aux yeux.

Samsung a mis un poinçon sur l'écran interne des Galaxy Z Fold 7

Première surprise : un poinçon fait son apparition sur l'écran interne du Samsung Galaxy Z Fold 7. Celui-ci permet l'intégration d'un capteur selfie de 10 Mp sous l'écran bien pratique pour passer des appels visio en mode ouvert.

Toutefois, ce point noir est désormais visible quoi que vous fassiez. Ce qui a un arrière goût de renoncement face à l'élégance de la façon dont Samsung avait réussi à cacher le capteur totalement sous la dalle sur les Galaxy Z Fold 6.

L'astuce consistait à rendre la partie de l'écran interne dédiée au capteur selfie semi transparente. De sorte qu'il suffisait d'éteindre les pixels concernés uniquement lors de l'utilisation de la caméra. Le procédé n'avait pas que des avantages.

Il s'agissait d'une solution sans doute un peu coûteuse à fabriquer en masse. Sans parler de la qualité d'image un peu dégradée à cause du fait que la lumière devait forcément traverser les pixels de l'écran. Au demeurant, persévérer sur ces modèles de toute façon assez cher aurait permis à Samsung d'améliorer le système – au point de le rende plus viable.

Il y a toujours une pliure sur l'écran, même si ça s'améliore

Samsung présente le nouvel écran interne des Galaxy Z Fold 7 comme quasiment dépourvu de pliure. Mais le quasiment garde ici de l'importance. Certes, elle est plus discrète. Mais ne vous y trompez pas : elle est toujours bien là.

Ce pli quelque peu désagréable se sent au toucher et se voit lorsque l'on regarde les réflexions de la dalle OLED de l'appareil. À la décharge de Samsung, faire disparaître ce pli reste quelque chose de pratiquement impossible avec les technologies actuelles.

La firme y consacre au demeurant beaucoup d'efforts de recherche et de développement. Ce qui promet peut-être une belle surprise dans un futur proche. Même si ce n'est pas tout à fait encore ça sur le Galaxy Z Fold 7. Le renforcement de la résistance à l'eau et à la poussière compense, au demeurant, ce petit désagrément.

Tous les capteurs photo ne sont pas au niveau

Sur la photo, on peut dire qu'il y a à boire et à manger. D'un côté, Samsung propose enfin un capteur photo principal digne de ses autres smartphones premium. Un capteur 200 Mp qui devrait enfin permettre aux utilisateurs de travailler avec des clichés et des vidéos de haute qualité sur l'immense écran interne de leur Galaxy Z Fold 7.

Hélas, on regrette que les capteurs secondaires, téléphoto et grand angle, gardent ce parfum de milieu de gamme. Le téléobjectif reste animé par un capteur 10 Mp, et l'ultra grand angle écope d'un 12 Mp. L'explication est sans doute une histoire d'espace. Samsung a réellement mis l'accent sur la finesse de l'appareil ce qui oblige le constructeur à faire quelques compromis.

On espère là encore que des éléments plus fins permettront sur la génération suivante de proposer le même ensemble de capteurs que sur la gamme Galaxy S. Ce qui donnerait plus d'unité à l'offre de smartphones premium de Samsung.