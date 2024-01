Samsung : ses prochains smartphones pliables auront des écrans encore plus résistants

Samsung s’apprêterait à introduire des écrans encore plus résistants dans ses smartphones pliables, ce qui serait une bonne nouvelle, puisqu’il faut constamment faire attention de ne pas endommager ceux des modèles actuels.

Samsung est connu pour ses innovations dans le domaine des appareils pliables, mais surtout pour ses écrans pliables signés Samsung Display. L’entreprise avait révolutionné le marché à la sortie du Galaxy Z Fold 2 avec son Ultra Thin Glass (UTG), et il semblerait qu’un verre encore plus résistant pointe déjà le bout de son nez.

Samsung aurait déposé une nouvelle technologie qui pourrait rendre ses écrans pliables plus résistants et plus polyvalents. Selon un rapport de GalaxyClub, Samsung a déposé une demande de marque pour la technologie “Ironflex” auprès de l'Office coréen de la propriété intellectuelle. La description de la marque révèle qu'Ironflex est un “panneau OLED pliable” qui peut être utilisé avec un appareil pliable. La marque suggère également que Samsung prévoit d'utiliser Ironflex non seulement pour ses téléphones pliables, mais aussi pour ses Galaxy wearables et ses tablettes Android.

Samsung veut des écrans pliables encore plus durables

Bien que la marque ne révèle pas grand-chose sur les détails d'Ironflex, on suppose qu'il s'agit d'un nouveau type d'écran plus résistant à la flexion et aux rayures que les écrans pliables actuels. Samsung a déjà amélioré la durabilité de ses appareils pliables en introduisant un nouveau design de charnière en forme de goutte d'eau pour ses 2023 pliables, qui peuvent résister à 300 000 pliages.

Ironflex pourrait encore améliorer la longévité et la fiabilité des écrans pliables, et éventuellement permettre de nouvelles fonctionnalités et conceptions. Par exemple, Ironflex pourrait permettre à Samsung de créer des appareils pliables qui peuvent se plier dans les deux sens, comme certains de ses concepts.

On imagine qu’Ironflex pourrait également être utilisé pour les futures lunettes AR/VR de Samsung, qui nécessiteraient des écrans flexibles et légers, mais également dans des PC portables aux écrans pliables.

Samsung n'a pas annoncé quand elle lancerait la technologie Ironflex, mais il est possible qu'elle fasse ses débuts avec sa prochaine génération d'appareils pliables, le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6, qui devraient être lancés au cours de l’été prochain. Ces appareils devraient également, selon les rumeurs, présenter des changements de design, tels que des bords plus fins, des écrans externes plus grands et un design qui devrait se rapprocher de ceux des prochains Galaxy S25 en 2025.