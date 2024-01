Samsung SmartThings vous laissera bientôt contrôler votre voiture sans sortir de chez vous

Samsung SmartThings, la plateforme de maison intelligente qui vous permet de contrôler vos appareils et votre électroménager à l'aide de votre smartphone, étend son champ d'action à votre voiture.

Samsung a annoncé un nouveau partenariat avec Hyundai Motor Group, la société mère de Hyundai et Kia, afin d'intégrer SmartThings à leurs voitures connectées. Ce partenariat a pour but d'offrir des services “Home-to-Car” et “Car-to-Home”, qui vous permettront de contrôler votre voiture depuis votre domicile et votre domicile depuis votre voiture grâce à SmartThings.

Ces services seront disponibles pour les voitures connectées de Hyundai et Kia, y compris leurs véhicules électriques. Le partenariat comprendra également un service intégré de gestion de l'énergie domestique, qui vous aidera à optimiser votre consommation d'énergie et à économiser de l'argent.

Lire également – Samsung intègre une IA dans votre réfrigérateur pour vous aider à cuisiner

Contrôler votre voiture depuis chez vous, c’est bientôt possible

Avec Home-to-Car et Car-to-Home, vous pourrez par exemple fermer vos fenêtres, vérifier le niveau de la batterie de votre voiture, allumer vos lumières, régler votre thermostat, et bien plus encore, le tout à partir de votre smartphone ou du système d'infodivertissement de votre voiture. Vous pourrez également mettre en place des routines, qui sont des actions personnalisées déclenchées par certains événements ou moments.

Par exemple, vous pouvez mettre en place une “routine matinale” qui allume votre cafetière, joue votre musique préférée et réchauffe votre voiture lorsque vous vous réveillez. De son côté, le service de gestion de l'énergie domestique vous aidera à surveiller et à gérer votre consommation d'énergie à la maison et dans votre voiture.

Le service vous indiquera la quantité d'énergie consommée par chacun de vos appareils connectés et vous suggérera les meilleurs moments pour recharger votre véhicule électrique en fonction des tarifs de l'électricité et de vos habitudes de conduite. Vous pouvez également choisir de laisser le service définir automatiquement le temps de charge optimal pour votre véhicule électrique, de sorte que vous n'ayez pas à vous en soucier.

Samsung et Hyundai n'ont pas annoncé quand les services Home-to-Car et Car-to-Home seraient lancés, mais ils ont déclaré qu'ils les présenteraient au CES 2024, le salon annuel de l'électronique grand public qui ouvrira ses portes à partir du 9 janvier prochain.