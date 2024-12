Samsung offre une montre Galaxy Watch 7 pour l’achat du smartphone Z Flip 6

À l'occasion des offres de fin d'année de la part de Samsung, le store officiel du constructeur coréen vous permet de faire une belle affaire sur l'achat du smartphone Galaxy Z Flip 6. Pour toute commande du téléphone pliant, la marque asiatique vous offre une montre Galaxy Watch 7.

Les fêtes de fin d'année 2024 approchent à grands pas et Samsung saisit l'occasion pour effectuer une offre sur l'achat du Galaxy Z Flip 6. Jusqu'au vendredi 20 décembre prochain et en passant commande par l'application Samsung Shop, le smartphone pliant proposé en plusieurs coloris peut être obtenu à 1079,10 euros au lieu de 1199 euros, ce qui correspond à une réduction de 10 % par rapport au tarif conseillé. Aussi, pour l'achat du Galaxy Z Flip 6, vous bénéficiez d'une montre Galaxy Watch 7 offerte (d'une valeur de 319 euros) qui viendra s'ajouter automatiquement au panier. Au total, le store Samsung vous permet de faire une économie de près de 439 euros.

Pour l'achat du Galaxy Z Flip 6, Samsung vous offre la Galaxy Watch 7

Sorti en même temps que le Z Fold 6 durant l'été 024, le successeur du Galaxy Z Flip 5 possède un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 1080 x 2640 pixels, et un écran secondaire Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 720 x 748 pixels.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 dispose d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go ou de 512 Go (en fonction de la version souhaitée), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d'une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25W. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI.

À propos de l'APN, les futurs propriétaires auront la possibilité de profiter d'un capteur principal de 50 MP (ouverture f/1.8), d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP (ouverture f/2.2) et d'une caméra frontale de 10 MP (ouverture f/2.2) dédiée aux selfies. Pour terminer, la connectivité inclut notamment la norme Wi-Fi 6e, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC et un port USB Type-C 3.2.

Quant à la Watch 7 de la gamme Galaxy, la montre connectée est équipée d'un écran Super AMOLED de 1,3 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une résolution à 330 ppi. L'appareil dispose aussi d'un processeur Exynos W1000, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'une batterie de 300 mAh, d'un espace de stockage de 32 Go et du système Android Wear avec une surcouche One UI Watch. On trouve également une résistance IP6X jusqu'à 50 mètres, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi, le NFC ou bien encore le GPS.