Samsung ne fait plus rêver et se retrouve avec 50 millions de smartphones sur les bras

Bien que Samsung soit toujours le plus grand vendeur de smartphones dans le monde, il semble que malgré sa taille et sa popularité, l'entreprise ait du mal à vendre ses téléphones, et se retrouve désormais avec des millions d’unités qu’il n’arrive pas à écouler.

Selon un nouveau rapport de The Elec, Samsung pourrait avoir près de 50 millions de smartphones en stock qui n'attendent que d'être vendus. Le plus intéressant, c'est que la majorité des téléphones invendus sont des Galaxy A de milieu de gamme de Samsung, qui faisaient pourtant régulièrement partie des appareils les plus vendus au monde les années précédentes.

Un stock de 50 millions d’appareils représente plus de 18 % du volume de livraison estimé à 270 millions d'unités en 2022. Habituellement, seuls environ 10 % des expéditions annuelles totales restent dans les stocks des distributeurs à un moment donné. Le fait d'avoir presque deux fois plus d'unités d’invendus est donc un signe inquiétant pour Samsung et l'industrie des smartphones dans son ensemble. Le géant coréen va probablement devoir appliquer des réductions importantes sur la plupart de ses modèles pour pouvoir écouler ses stocks.

Les Galaxy A ne sont plus assez intéressants pour les consommateurs

La faible demande pour les appareils Samsung à prix abordable suggère que les personnes qui achètent des téléphones dans cette gamme de prix font les frais de la situation économique mondiale. Certains consommateurs pourraient également être plus tentés par des smartphones de certains concurrents comme Xiaomi, Redmi ou Poco, qui proposent généralement un rapport qualité-prix plus intéressant. Poco va d’ailleurs lancer deux nouveaux smartphones de milieu de gamme dès demain, les Poco X4 GT 5G et Poco F4 5G.

Pourtant, on sait que les Galaxy A continuent de séduire la plupart des fans du fabricant, puisqu’ils représentaient plus de 50 % des smartphones Samsung vendus en 2021. “La série A de milieu de gamme a été le principal cheval de bataille du catalogue de smartphones de Samsung au cours des dernières années”, soulignait Liz Lee, analyste principale chez Counterpoint. Malheureusement, le vent semble avoir tourné pour Samsung.

Le rapport de The Elec annonce désormais que Samsung aurait fabriqué 20 millions de smartphones par mois de janvier à février 2022. Pour mieux répondre à la baisse de la demande et aux stocks élevés, la firme coréenne aurait diminué sa production de moitié pour atteindre seulement 10 millions d'unités en mai. En cause, comme c’est souvent le cas depuis près de deux ans maintenant, on retrouve les blocages de Covid-19 en Chine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la hausse des prix des matières premières.

Samsung a peut-être surestimé la demande des consommateurs lorsqu'elle a fixé un objectif de production de 334 millions pour 2022 à la fin de l'année dernière. Cependant, le ralentissement inattendu a forcé la société à abaisser les objectifs d’expéditions à 270 millions, selon la source de The Elec. Au total, ce seraient près de 30 millions de smartphones Samsung de moins qui seraient produits cette année. Les commandes de composants de Samsung auprès de ses fournisseurs auraient d’ailleurs plongé de 30 à 70 % d'avril à mai, en raison de la baisse de la demande.

Samsung mise tout sur les Galaxy pliables

Depuis le lancement de ses premiers smartphones pliables en 2019, la firme coréenne a fait pression sur le marché pour démocratiser ses appareils pliants, notamment en améliorant considérablement leur fiche technique, leur durabilité ou encore en réduisant drastiquement le prix d’entrée au fil des années.

Cette année, on sait que Samsung misera plus que jamais sur sa nouvelle génération de smartphones pliables, puisqu’il prévoirait de fabriquer 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4 cette année, contre seulement 1 million de Galaxy Z Fold 3 en 2021. Le fer de lance de la série Galaxy Z sera de nouveau le Galaxy Z Flip 4, avec une production portée à 6,9 millions d’unités en 2022.

Samsung compte notamment convaincre les clients d’adopter ses smartphones pliables en réduisant de nouveau les tarifs des appareils. La production revue à la hausse et l’absence de changements majeurs sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 ont probablement permis au fabricant de tirer les prix vers le bas, ce qui sera une excellente nouvelle pour les consommateurs. Nous en saurons probablement davantage d’ici leur arrivée sur le marché, prévue le 10 août 2022.

Source : The Elec