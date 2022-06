Samsung présenterait le Galaxy Z Fold 4, le Z Flip 4 et la Watch 5 le 10 août 2022

Samsung aurait fixé la date de présentation du Galaxy Z Fold 4, du Galaxy Z Flip 4 et des Galaxy Watch 5 au 10 août 2022. La marque ouvrirait les précommandes dans la foulée pour une sortie dans les magasins à la fin du mois.

Après les très réussis Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, Samsung va annoncer une nouvelle génération de smartphones pliables dans le courant de l'été. En dépit de la pénurie de puces électroniques et des difficultés de production de l'industrie, le géant de Séoul devrait rester fidèle à son calendrier de lancement habituel.

D'après les informations relayées par Jon Prosser, un informateur réputé, la présentation des deux fleurons pliants est prévue le mercredi 10 août 2022. Samsung devrait organiser une conférence Unpacked à l'occasion. C'est cohérent avec les habitudes de la marque sud-coréenne. Le groupe annonce généralement ses pliables en août, voire au début du mois de septembre. L'an dernier, la conférence des Z Fold 3/ Z Flip 3 avait eu lieu le 11 août. On peut s'attendre à ce que la conférence débute autour de 16h, heure de Paris.

Sortie dans les magasins le 26 août 2022

Sans surprise, Samsung ouvrirait les précommandes pour les smartphones pliables dans la foulée de la conférence. Le Z Fold 4 serait proposé dans les coloris suivants : Noir, vert, beige. De son côté, le Z Flip 4 serait décliné dans les teintes Graphite, Violet, Or Rose, Bleu.

Les deux smartphones pliables arriveraient dans les magasins dès le 26 août 2022. Là encore, Samsung ne déroge pas à ses habitudes. D'après les dernières rumeurs, la marque serait parvenue à réduire les prix de ces nouveaux pliables. Par contre, le prix le plus élevé de la gamme risque d'être revu à la hausse suite à l'apparition de nouvelles options de stockage, dont une édition 1 To et 16 Go de RAM du Z Fold 4.

Samsung profiterait de la conférence pour annoncer les Galaxy Watch 5, une nouvelle génération de montres connectées. Trois modèles seraient dévoilés : la Watch 5 (40mm), la Watch 5 (44mm) et la Watch 5 Pro (46mm). Là encore, les précommandes ouvriraient juste après la fin de la conférence Unpacked. Les montres seraient disponibles en magasins dès le 26 aout.