Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 : Samsung pourrait de nouveau faire baisser les prix

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent passer sur un smartphone pliable : les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 seraient commercialisés encore moins chez que leurs prédécesseurs. En outre, Samsung prévoirait de doubler la production par rapport aux Galaxy Z Fold 3 et Flip 3, ce qui expliquerait cette baisse des prix.

À leurs débuts, les smartphones pliables étaient indéniablement des produits de niche. Non par leurs spécificités techniques, mais plus pour leur prix pas vraiment abordable pour le grand public. Bien conscient de cet enjeu, Samsung a redoublé d’efforts pour faire baisser les chiffres à un niveau plus acceptable. Ainsi, le Galaxy Z Fold 3 a fait sensation l’année dernière en faisant baisser significativement les prix par rapport à ses prédécesseurs. Et selon de récentes informations, le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

En effet, Samsung prévoirait une nouvelle fois de faire baisser les prix sur ses Galaxy Z Fold 4 et Flip 4. L’information nous vient de l’analyste Ross Young, qui prévoit un « lancement très solide » pour les smartphones pliables. Si ce dernier ne précise pas comment Samsung compte s’y prendre pour proposer cette réduction, un autre indice pourrait expliquer cette volonté. Ainsi, la production aurait plus que doublé pour le mois de juillet, par rapport aux chiffres atteints en 2021 pour les Z Fold 3 et Flip 3.

Samsung s’attend à un véritable succès pour ses Galaxy Z Fold 4 et Flip 4

Autrement dit, si Samsung compte vendre moins cher ses futurs smartphones pliables, il compte aussi en vendre plus. En baissant les prix, le constructeur souhaite probablement s’adresser à un public plus large et imposer ses Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 comme de véritables références sur le secteur du pliant. Quitte à proposer une troisième déclinaison plus orientée premium ? Cela reste à vérifier.

Quoiqu’il en soit, le Galaxy Z Fold 4 commence à faire sérieusement parler de lui. Autre indice qui pourrait mener une baisse des prix, le smartphone sera plus fin que le précédent et sacrifiera le S-Pen. Moins cher donc, mais aussi plus résistant. En plus d’améliorer la partie photo, Samsung aurait grandement optimisé la durabilité du téléphone.