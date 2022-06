Poco F4 : le smartphone a déjà été pris en main avant sa sortie, on sait tout de sa fiche technique

Alors que le lancement du Poco F4 est désormais imminent, la fiche du smartphone vient de se préciser grâce à des photos volées du smartphone, qui dévoilent notamment le module photo à l’arrière.

Xiaomi va dévoiler d’ici quelques jours un nouveau smartphone de milieu de gamme, le Poco F4. Il succèdera directement à l’excellent Poco F3 de l’année dernière qui proposait un rapport qualité-prix difficile à battre. Nous pensions que la nouvelle génération Poco F4 serait une simple copie d’un smartphone déjà sorti en Chine, le Redmi K40s, mais il semble finalement qu’une différence majeure soit présente sur le modèle de Poco.

En effet, le leaker @xiaomiui a partagé sur les réseaux sociaux une photo volée d’un Poco F4, et plus précisément de la face arrière. La photo dévoile que le smartphone utilise une caméra principale de 64 MP, alors que le Redmi K40s utilise lui une caméra principale de 48 MP. Contrairement au Poco F4 GT qui était une copie conforme du Redmi K50 Gaming Edition, ce nouveau Poco F4 va donc bénéficier d’une nouvelle caméra par rapport à la version chinoise.

La fiche technique du Poco F4 se précise

D’après les informations dénichées par xiaomiui dans le code source de MIUI, le Poco F4 va utiliser une caméra principale de 64 MP OV64B stabilisée optiquement (OIS). Il s’agissait du premier capteur de 64 MP à proposer de petits photosites de 0,7 micron. Elle ne devrait donc pas particulièrement briller dans des conditions de faible luminosité, mais les photos de jour devraient être assez détaillées.

Il sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi que d’un capteur macro de 2 MP. Les selfies seront assurés par une caméra de 20 MP. Du côté des performances, le smartphone sera propulsé par une puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Le Poco F4 sera équipé d’un écran FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, et alimenté par une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide 67 W. Pas de recharge sans fil au programme sur cette gamme.

Enfin, on peut citer une connectivité Bluetooth 5.2, et une surcouche MIUI 13 basée sur Android 12. Il reste à savoir quand Xiaomi comptera présenter son nouveau smartphone en France. Compte tenu des nombreuses fuites ces dernières semaines, on s’attend à ce qu’il arrive d’ici la fin du mois de juin 2022. On s'attend également à ce qu'un modèle Poco F4 Pro arrive en même temps.

Source : xiaomiui