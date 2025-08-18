Samsung modifierait le design des Galaxy S26 sur ce point et ça pourrait tout changer

Un leaker affirme que le design des Galaxy S26 de Samsung va connaître un changement en apparence anodin, mais à l'impact bien réel. L'expérience utilisateur en serait modifiée. Voici de quoi il s'agit.

Les smartphones se suivent et se ressemblent. Galaxy de Samsung, iPhone, Pixel de Google… Cela fait des années que chaque série de mobiles ressemble plus ou moins à la précédente. Certes il y a bien quelques variations comme l’îlot photo des récents Pixel, mais à part ça, difficile de distinguer un modèle d'un autre au premier coup d'œil. Certains se souviendront de LG qui osait l’innovation avec un dos en cuir, des modules amovibles ou un écran entièrement incurvé. Ce temps est révolu.

Alors comment se démarquer ? Comment inciter les utilisateurs à passer au modèle supérieur sans tout miser sur une fiche technique améliorée ? Samsung a peut-être une idée en tête. Selon un “tipster”, le fabricant sud-coréen préparerait un changement de design pour toute la gamme des futurs Galaxy S26. Rien d'extravaguant cela dit. C'est un détail qui de prime abord pourrait passer inaperçu, mais dont on ressentirait vite les effets au quotidien.

Ce changement de design sur les Galaxy S26 impacterait l'expérience utilisateur

D'après l'internaute répondant au pseudonyme de kro sur X (Twitter), les 3 modèles de Galaxy S26 auraient droit à une cure d’amincissement. L'idée est de les rendre globalement plus fin, pas au niveau d'un Galaxy S26 Edge, mais suffisamment pour que cela se ressente au quotidien. On sait que rendre un smartphone moins épais peu avoir un effet bénéfique à l'utilisation, notamment grâce à une meilleure prise en main.

Chacun aura bien sûr son propre ressenti là-dessus. Certains ne verront pas la différence, d'autres trouveront leur appareil plus agréable à manipuler et utiliser. Le leaker ne donne pas de mesures exactes, mais nul doute qu'elles finiront par émerger sur la Toile avant la sortie des smartphones. Ce choix de design, s'il se confirme, devra se faire avec quelques compromis, notamment sur la batterie. Les dernières rumeurs disent bien que celle du Galaxy S26 aura une capacité supérieure à la batterie du S25, mais de très peu.