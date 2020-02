Samsung mise à fond sur la 8K pour ses meilleures TV de 2020

Samsung a dévoilé l’essentiel sur sa gamme de téléviseurs qui sortiront en 2020, et une tendance se dégage : les TV qui bénéficient du plus de nouveautés cette année, ce sont les dalles 8K – la 4K est reléguée à des appareils plus abordables avec moins de zones de rétroéclairage et pas de HDMI 2.1.

On aurait pu croire que les constructeurs attendraient que les télévisions 4K se démocratisent en Europe, aux Etats-Unis et au Japon avant de pousser l’adoption de la prochaine frontière en termes de définition : la 8K. Or, les premiers téléviseurs 8K sont sur le marché depuis quelques temps, et il semble, au moins chez Samsung, qu’il y a une claire intention de pousser ce format dans son lineup de téléviseurs 2020.

On connait en effet l’essentiel de la gamme de télévisions Samsung qui doit sortir cette année. Le Q950TS, notamment, avait fait sensation au CES 2020 en raison de son design sans bordures. Il s’agit, comme les Q900TS et Q800T, d’une télévision 8K QLED. Une technologie qui est dérivée comme son nom ne l’indique pas des écrans LCD IPS et non des écrans OLED, même si leur qualité est régulièrement saluée.

Samsung a également quelques modèles 4K à venir cette année, notamment les Q95T, Q90T, Q80T, Q70T et Q60T. Or à en croire ArsTechnica, l’essentiel des nouveautés bénéficient aux écrans 8K et pas aux écrans 4K. A en croire le blog, la gamme 4K est désormais reléguée à un segment plus abordable et moins premium. ArsTechnica note que tous les modèles de TV 4K bénéficient d’autour de 100 zones de rétroéclairage, contre 500 précédemment.

Même si le nombre de zones de rétroéclairage varie sur le lineup 8K, il se rapproche davantage de ce que Samsung proposait l’année dernière sur ses TV 4K QLED. Par ailleurs, seuls les téléviseurs 8K bénéficient de ports HDMI 2.1. Une technologie essentielle avec l’augmentation de la définition et des fonctionnalités comme le HDR10+ ou le Dolby Vision.

Du coup, les consommateurs qui cherchent des fonctionnalités de ce type sur des téléviseurs 4K en seront quitte pour aller trouver leur bonheur chez des concurrents. L’intérêt de Samsung pour la 8K peut surprendre étant donné que les contenus ne sont pas encore vraiment prêts pour cette définition. On imagine que Samsung mise sur une synergie avec d’autres catégories de produits. Les derniers Samsung Galaxy S20 sont tous capables de filmer en 8K.

Source : ArsTechnica