Le streaming Lyon Juventus, c’est l’une des deux affiches du jour pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions 2020. L’olympique Lyonnais sera aux prises avec un grand d’Europe. La vieille dame fait clairement partie des favoris pour soulever la coupe aux grandes oreilles le 30 mai prochain à Istanbul. Chaîne, heure, streaming, voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la rencontre.

Comme la saison dernière, Lyon se retrouve au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions après une qualification poussive en décembre. Une fois encore, les Gones croisent le chemin d’un géant européen après le Barça en 2019. La Juventus de Turin, leader de la Série A et invaincu en Champions League cette année. La vieille dame pourra compter sur un Cristiano Ronaldo en pleine forme qui en est déjà à 25 buts cette saison (en 30 matchs).

Il a par ailleurs marqué au moins un but dans les 11 derniers matchs en championnat. L’OL de son côté a du mal en championnat, occupant la 7e place à 7 points du podium. Les lyonnais aborderont le match avec le statut d’outsider face à une équipe « qui n’a pas de point faible » selon Rudi Garcia. Mais ses hommes sont capables de créer la surprise et ainsi éviter une deuxième défaite pour un club français après celle du PSG face à Dortmund la semaine dernière.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le streaming Lyon Juventus en direct ?

Le coup d’envoi du streaming Lyon Juventus en Ligue des Champions sera donné à 21h au Groupama Stadium. Une seule chaîne pour suivre la rencontre en France : RMC Sport 1. Si vous êtes chez SFR, l’abonnement est facturé 9 euros par moins avec un engagement d’un an ou 15 euros par mois sans engagement.

Pour les abonnés Free, Orange et Bouygues Telecom, RMC Sport est accessible via l’abonnement 100% digital qui est à 19 euros par mois avec un engagement de 12 mois ou 25 euros par mois sans engagement avec la possibilité de résilier à tout moment sans frais. L’abonnement donne également droit aux matchs de la Ligue Europa, entre autres compétitions sportives diffusées par les chaînes RMC Sport.

Les compositions probables du match OL vs Juventus

Lyon : A.Lopes – Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet – B.Guimaraes, Tousart, Aouar – Toko Ekambi, M.Dembélé.

Juventus : Szczesny – Danilo, De Ligt, Bonucci, A.Sandro – Bentancur, Pjanic, Rabiot – Cuadrado, Dybala, C.Ronaldo.

Selon des informations de l’Équipe et de RMC, Rudi Garcia opterait pour une défense à 5 qui pourrait se transformer en 3-5-2 pour densifier le milieu de terrain. Moussa Dembélé, meilleur buteur de l’OL cette saison, mais toujours muet en Ligue des Champions sera titulaire à l’attaque. Du côté de la Juve, on devrait retrouver un 4-3-3 classique avec Ronaldo, Dybala et Cuadrado sur le front de l’attaque.