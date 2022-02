Samsung : les TV MicroLED 2022 les moins chères coûteront 70 000€, ça va faire mal au portefeuille

À l’occasion du CES 2022, Samsung avait présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs premium utilisant la technologie MicroLED, et nous en savons désormais un peu plus à propos de leurs tarifs.

Samsung a récemment dévoilé une nouvelle série de téléviseurs MicroLED au CES 2022, qui promettent une meilleure qualité d’image, un son optimisé et un choix étendu de tailles d’écrans par rapport à la génération précédente. En effet, ceux-ci seront disponibles en trois tailles, 89 pouces, 101 pouces et 110 pouces. Il s’agit d’écrans 4K avec 25 millions de LED qui émettent individuellement la lumière et les couleurs rouge, vert et bleu.

Samsung promet une profondeur de niveaux de gris de 20 bits, une prise en charge de 100 % des spectres colorimétriques DCI et Adobe RVB, le Dolby Atmos, l’HDR10+, mais également des bordures si fines que l’écran couvre 99,99% du téléviseur. Ils seront alimentés par la nouvelle puce Neo Quantum Processor intégrant une fonctionnalité d’étalonnage de contraste avancé avec une unité de rétroéclairage BLU (back-light unit). Celle-ci permet de faire passer le niveau de luminosité de 12 à 14 bits pour contrôler plus précisément les Quantum Mini LED.

Les téléviseurs MicroLED arrivent avec des fonctionnalités intéressantes comme le mode Art, qui permet de transformer votre pièce en galerie d’art, ou encore Multi View, qui permet d’afficher le contenu de 4 sources différentes simultanément depuis leurs 4 ports HDMI en 4K et jusqu’à 120 fps. Malheureusement, puisqu’il s’agit de téléviseurs Samsung, ceux-ci font toujours l’impasse sur la technologie Dolby Vision.

Qu’est-ce que la technologie MicroLED ?

La technologie MicroLED est assez récente, puisque Samsung avait levé le voile sur sa première télévision « The Wall » en 2018 lors du CES. Pour ceux qui ne le savent pas, le MicroLED reprend les qualités de l’OLED comme le contraste infini, tout en supprimant ses défauts. Contrairement à l’OLED, le MicroLED n’est pas sujet au marquage puisqu’il utilise une technologie inorganique. Les téléviseurs offrent également un pic de luminosité de plus de 2000 nits, contre un peu moins de 1000 nits pour une dalle OLED classique.

Cette technologie a également l’avantage d’être modulaire, c’est-à-dire que les téléviseurs sont composés de plusieurs blocs de LED que l’on peut assembler pour agrandir la taille de l’appareil. Néanmoins, pour l’instant, Samsung a décidé de ne pas commercialiser de modèle modulaire au profit de MicroLED « enchassés », qui offrent une meilleure qualité d’image.

Quels tarifs pour les téléviseurs MicroLED ?

Samsung avait déjà lancé un premier téléviseur MicroLED en France il y a quelques mois à 150 000 euros pour le modèle 110 pouces, et 130 000 euros pour la version 99 pouces. Les premiers propriétaires avaient d’ailleurs droit à la visite d’un ingénieur de Samsung pour installer leur téléviseur à domicile. De son côté, LG a également récemment présenté son téléviseur MicroLED DVLED 8K géant de 325 pouces, mais celui-ci est affiché à un tarif de 1,7 million de dollars.

D’après les informations de nos confrères coréens de The Elec, Samsung le modèle 89 pouces de 2022 devrait être commercialisé aux alentours de 80 000 dollars, soit un peu plus de 70 000 euros. De son côté, le modèle le plus grand de 110 pouces serait affiché à 100 000 dollars, soit presque 90 000 euros. La bonne nouvelle, c'est que l'on assiste donc à une légère baisse des tarifs par rapport à l’année dernière, bien que ceux-ci soient toujours beaucoup trop élevés pour le grand public.

Pour l’instant, Samsung n’a pas encore officiellement confirmé ces tarifs. Quoi qu’il en soit, même si les tarifs finaux varient de quelques milliers d’euros, les téléviseurs resteront toujours assez inaccessibles. On ne sait pas non plus si les trois modèles arriveront en France au cours de l’année 2022 ni si leur prix sera ou non plus élevé que les modèles américains.

En attendant davantage d’informations à ce sujet, tous les deux sont tournés vers la nouvelle technologie QD-OLED de Samsung, qui mêlera Quantum Dots et diodes autoémissives. Le premier modèle de téléviseur à en profiter ne sera d’ailleurs pas un produit de Samsung, mais de Sony. En effet, on retrouvera pour la première fois la technologie QD-OLED à bord du Sony Bravia XR A95K 4K, qui sera décliné en 55 et 65 pouces. Tout comme les téléviseurs MicroLED, les tarifs et la date de disponibilité des TV QD-OLED n'ont toujours pas été annoncé, mais on imagine qu'ils arriveront d'ici les prochains mois.

