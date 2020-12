Samsung présente une gigantesque télévision 4K HDR microLED de 110 pouces

Samsung a dévoilé une nouvelle télévision étonnante. Dotée de la technologie microLED, elle mesure 110 pouces de diagonale, soit quasiment 2 mètre 80, et intègre un système audio 5.1. Elle sort ces jours-ci en Corée du Sud et sera déployée partout dans le monde au premier trimestre 2021.

Il y a deux ans, Samsung dévoilait son premier écran microLED : The Wall. Il s’agissait alors d’un produit destiné aux professionnels. Entièrement modulable, The Wall offre une très grande surface d’affichage. Et le MicroLED profite d’un contraste équivalent à celui d’une dalle OLED, le tout avec des bordures extrêmement fine. D’ailleurs, Samsung n’hésite pas à comparer le microLED avec la technologie OLED, car certaines caractéristiques sont les mêmes. Notamment, chaque microLED illumine une seule et même LED, offrant une finesse élevée.

En revanche, comme les télévisions Full LED (ou Full Array LED chez Sony), la rémanence est moindre. Nous avons pu remarquer avec la Bravia XH90, que nous avons récemment testée, cette rémanence et cette latence réduite. Et la technologie microLED profite aussi de cela. En outre, le microLED ne subit pas le même désagrément que le QLED : des angles de vision étroits. Bref, il a tout pour plaire.

110 pouces, ça correspond à 2,79 mètres !

Deux ans après, Samsung n’avait pas encore présenté un téléviseur microLED pour les particuliers (fortunés). C’est désormais chose faite. Samsung a dévoilé en Corée du Sud son premier modèle « préfabriqué » (c’est à dire de série) avec une dalle 4K HDR MicroLED. Et si vous pensiez que notre unité de test Bravia XH90 de 85 pouces était trop grande, qu’allez-vous penser de ce produit dont la dalle mesure 110 pouces de diagonale ? Soit 2,79 mètres. Oui, 2 mètres et 79 centimètres.

Grâce à cette taille d’affichage, même si les bordures ne sont pas inexistantes, le ratio affichage / taille est presque indécent : 99,99 % selon Samsung. Ce qui veut dire, en gros, qu’elles se font oublier dès les premiers instants. Et ce n’est pas tout. Ce téléviseur est compatible DCI-P3 et Adobe RGB. Il est capable d’afficher plusieurs flux d’image en même temps, transformant cette dalle 110 pouces en 4 télévisions de 55 pouces. Ce produit est compatible HDMI 2.1, bien sûr.

Système audio 5.1 intégré

Cette télévision, qui est bien évidemment construite pour être accrochée à un mur, inclut un système audio 5.1. Cela veut dire que vous avez quatre haut-parleurs pour le surround et un cinquième qui fait office de point central avec prise en charge des basses. Il est certainement positionné en bas de l’écran.

Grâce à l’analyse des objets affichés, le téléviseur peut moduler la balance pour donner l’impression que les paroles entendues viennent vraiment du personnage à l’écran qui les prononce (même chose pour un bruit de voiture qui traverse l’écran). Ce n’est pas quelque chose d’inédit : nous l’avons expérimenté avec les derniers écrans de Sony.

En Europe au premier trimestre 2021

Seul regret dans ce téléviseur, c’est la résolution (ou densité de pixels comme disent certains). Ici, elle atteint 40 pixels par pouces. Cette dalle 4K en 110 pouces est équivalente à une dalle Full HD en 55 pouces. Imaginez qu’aujourd’hui vous regardez un écran Full HD toute la journée : votre smartphone. Nous aurions clairement préféré une dalle 8K… Mais le prix aurait certainement crevé le plafond. Le communiqué de presse ne parle d’ailleurs pas de prix. Et c’est peut-être mieux ainsi.

Ce téléviseur hors-norme sera en vente dans les prochains jours en Corée du Sud (et plus précisément en précommande). Mais la firme asiatique confirme qu’il sera disponible sur d’autres marchés dans le courant du premier trimestre 2021. Il fera certainement l’objet entre temps d’une présentation plus précise lors du CES 2021 (qui sera virtuel bien entendu).