PSG Real Madrid : quelle chaine TV diffuse le match en direct ?

Le PSG reçoit le Real Madrid en ouverture des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce sera la quatrième double confrontation entre les deux équipes dans la compétition depuis 2015. Chaîne, streaming, compositions d'équipes, on vous donne toutes les infos d'avant match.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + beIN Sports

Cliquez ici pour voir l'offre Canal+ et beIN Sports

La Ligue des Champions reprend ses droits après 2 mois de pause. Le match entre le PSG et le Real Madrid est l'un des plus attendus de ces huitièmes de finales. La dernière confrontation au Parc des princes entre les deux équipes s'était soldée par une victoire du PSG (3-0) qui a ensuite arraché le match nul à Santiago Bernabeu. C'était lors de la phase de poule de l'édition 2019-2020.

Le bilan des six derniers matchs est toutefois moins reluisant pour les parisiens. Madrid mène par trois victoires contre une pour le PSG, avec deux matchs nuls au tableau des statistiques. Au Parc des Princes, Carlo Ancelotti sera en territoire connu, mais plusieurs joueurs parisiens connaissent également bien l'adversaire du jour.

Quelle chaîne diffuse le match PSG Real Madrid en direct ?

Le coup d'envoi du match entre le PSG et le Real Madrid est attendu pour ce mardi 15 février 2022 à 21 heures. Deux chaînes diffuseront la rencontre : vous avez le choix entre Canal+ ou RMC Sport 1. Et si vous n'avez pas d'abonnement chez l'un ou l'autre, sachez qu'ils proposent tous deux un pack incluant les chaînes beIN Sport.

Vous avez donc la possibilité de souscrire à un abonnement tout-en-un pour ne rien rater de la Ligue des Champions. Chez RMC Sport, le pack est facturé 29 € par mois la première année (avec engagement de 12 mois), puis 34 € par mois dès l'année suivante. Si vous préférez la formule sans engagement, elle est à 34 € la première année puis 40 € par mois. Dans les deux cas, il s'agit d'un abonnement 100% streaming.

Le pack est plus complet et plus avantageux que l'abonnement RMC Sport seul. Chez Canal+, le pack incluant les chaînes beIN Sport est à 25,99 € par mois la première année, puis 35,69 € par mois dès l'année suivante. L'offre est conditionnée par un engagement de 24 mois. Si vous préférez l'option sans engagement, elle est à 35 € par mois pendant 12 mois, puis 40 € par mois. Pour suivre les matchs en streaming, vous pouvez passer par l'application MyCanal.

PSG Real Madrid : les compositions probables

Le PSG conservera son 4-3-3 traditionnel. En défense, Hakimi,Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes devraient très certainement débuter la rencontre. Sergio Ramos n'est pas sur la feuille de match et n'affrontera pas ses anciens coéquipiers. Au milieu de terrain, Leandro Paredes, Marco Verratti et Danilo sont attendus pour alimenter l'attaque qui devrait être constituée du trio Di Maria, Mbappé et Messi.

Du côté du Real Madrid, la seule incertitude notable concerne la présence ou non de Karim Benzema dans le onze de départ. Absent des terrains lors des trois derniers matchs des Meringues, il est bien sûr la feuille de match et il y a de fortes chances qu'il débute la rencontre.

Le 11 de départ probable du PSG : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Di Maria, Messi, Mbappé.

Le 11 de départ probable du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Casemiro, Modric, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + beIN Sports