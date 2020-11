Samsung : le smartphone à écran déroulable se dévoile à travers des premiers rendus

Nos confrères du site LetsGoDigital viennent de publier des concepts du premier smartphone pliable de Samsung. Pour les créer, le site néerlandais s’est appuyé sur les différentes fuites à son sujet.

Samsung continue de chercher à innover sur le marché des smartphones. Maintenant leader dans le domaine des smartphones pliables avec les sorties consécutives du Galaxy Fold, du Galaxy Z Flip et plus récemment du Galaxy Z Fold 2, l’entreprise sud-coréenne pourrait bien lancer un smartphone équipé d’un écran déroulable.

L’idée n’est pas nouvelle toutefois. En juin 2019, Samsung avait déposé une demande de brevet concernant un smartphone dont l’écran se déroule comme un parchemin. Entre temps, des constructeurs comme LG, Oppo ou encore TCL ont fait savoir qu’ils planchaient également sur une technologie similaire.

Or, il y a quelques jours, nos confrères du site Korea Times ont relayé une photographie de Lee Jae-Yong, le vice-président de Samsung. Ce cliché a retenu l’attention de nombreux internautes. Et pour cause, puisque le cadre tient dans les mains un appareil encore inconnu, susceptible d’être ce fameux smartphone avec écran déroulable.

Une sorte de Galaxy S21 extensible

En ce mardi 24 novembre 2020, les graphistes du site LetsGoDigital ont décidé de donner vie à cet appareil. Comme à leur habitude, les artistes se sont inspirés des différentes fuites et de la photo de Lee Jae-Yong pour créer plusieurs rendus 3D détaillés de ce smartphone mystérieux. Notez que certains éléments du smartphone, comme l’ensemble photo, reprennent le design des Galaxy S21.

En effet, plusieurs maquettes des Galaxy S21, 21+ et S21 Ultra ont fuité sur le net, donnant une idée plus précise du look des prochains flagships du constructeur. Comme en attestent les quelques visuels produits par LetsGoDigital, le principal intérêt d’un tel smartphone serait de passer d’une dalle 6″ à 8″ en une manipulation.

Sans surprise, la création de LetsGoDigital rappelle fortement le Oppo X 2021, un concept de smartphone avec écran déroulable. Doté d’une dalle OLED 6,7″, le Oppo X 2021 est capable d’étendre son écran pour adopter un format tablette de 7,4 pouces. Bien entendu, il ne s’agit que d’un concept et Oppo n’a donné aucune date de commercialisation. Reste donc à savoir quel sera le premier constructeur à proposer cette technologie.

