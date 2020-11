Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : ces maquettes confirment le design des prochains Samsung

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra continuent de faire parler d'eux. Un informateur réputé a publié trois maquettes montrant le design des smartphones haut de gamme de Samsung. La fuite confirme le design du bloc photo dorsal, très différent de celui intégré aux Galaxy S20 et Galaxy Note 20.

Ce 19 novembre 2020, Ice Universe, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a publié une photo des maquettes des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sur son compte Twitter. En règle générale, les maquettes partagées par l'informateur sont basées sur les schémas de fabrication ainsi que sur les dimensions fournies aux fabricants d'accessoires (coques, bumper, étui…).

Comme toutes les marques, Samsung communique en effet les dimensions de ses futurs produits aux accessoiristes plusieurs mois à l'avance. De cette manière, les accessoires sont prêts pour le lancement des smartphones. Malheureusement pour les marques, de nombreux accessoiristes en profitent pour divulguer le design des futurs smartphones sur la toile. Mais évidemment, on vous conseille de prendre ces images avec du recul en attendant des informations officielles.

Sur le même sujet : une fuite révèle les fiches techniques des Galaxy S21 avant l'heure

Le bloc photo ultra proéminent se confirme

Quoi qu'il en soit, les clichés partagés par Ice Universe corroborent les rendus 3D mis au par OnLeaks. On y retrouve en effet le même bloc photo rectangulaire dans le coin gauche des Galaxy S21 (S30). Ce nouveau bloc s'étend sur le bord du smartphone. De facto, tout l'angle gauche sera recouvert d'une couche de verre proéminente. C'est un look plutôt inédit sur le marché du smartphone.

Sans surprise, les maquettes ne mettent en avant que les grandes lignes du design des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Les éléments précis, comme l'emplacement du trou dans l'écran, ne sont pas divulgués aux accessoiristes. D'après les fuites, la face avant des terminaux devrait se calquer sur celle des S20. Par contre, les bordures autour de la dalle seraient uniformes.

Aux dernières nouvelles, Samsung présenterait les Galaxy S21 (S30) dans le courant du mois de février. Malgré la crise sanitaire, et les ventes décevantes des S20 et des Note 20, le géant de Séoul n'avancerait finalement la présentation Unpacked au mois de janvier. On vous en dit plus dès que possible sur les S21. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.