Samsung lancera sa puce Exynos avec GPU AMD d’ici fin 2021 pour répondre aux Mac M1

Samsung devrait lancer sa très attendue puce Exynos avec GPU AMD dans la seconde moitié de 2021 à destination des ordinateurs portables et des smartphones. Des rumeurs affirment que le lancement aura lieu dans le courant du mois de juin. Si cela se confirme, l'approche retenue par Samsung rappelle beaucoup celle d'Apple avec ses puces M1 surpuissantes héritées du monde des smartphones…

Le lancement des Mac M1 dotés d'une nouvelle puce ARM entièrement conçue en interne a, il faut le dire, piqué nombre d'acteurs historiques de l'industrie dans leur orgueil. Mais cela a au moins une conséquence très agréable pour les consommateurs. Après des années de quasi sur-place les puces ARM dans les PC vont enfin commencer à se démocratiser.

Qualcomm a déjà fait des efforts dans ce domaine, avec des puces comme le Snapdragon 8cx. Mais les appareils qui l'utilisent n'ont pas grand rapport avec ce que propose Apple dans ses Mac M1. Nombre d'applications ne fonctionnent pas, et celles qui sont émulées souffrent de problèmes de performances et provoquent une consommation de batterie excessive.

Nouvelles infos sur la prochaine puce Samsung Exynos 5nm avec GPU AMD

Il faut dire qu'en plus de la partie hardware, soigner la partie logicielle est un must – et dans le monde du PC, justement, optimiser un système d'exploitation et des logiciels pour une architecture entièrement nouvelle avec des milliers de permutations de périphériques, quantité et type de mémoire, connecteurs, et autres est une tâche très complexe, pour ne pas dire quasi-impossible.

Avant la sortie des Mac M1, l'industrie donnait ainsi l'impression de se donner le temps, ne semblant pas croire que la popularité des machines ARM augmenterait très vite. Mais depuis, le vent semble avoir tourné. Qualcomm est en train de complètement revoir sa copie avec une puce baptisée provisoirement SC8280 en interne, et on sait également que Samsung développe une nouvelle puce Exynos 5nm avec GPU AMD intégré.

De nouvelles infos sur l'éclat de silicium de Samsung viennent de faire surface grâce à une source citée par The Korea Economic Daily. Selon cette dernière, la puce serait dévoilée dans le courant du mois de juin. On pense néanmoins que dans un premier temps Samsung ne lancera qu'une variante à destination des smartphones. Mais selon le quotidien économique cette nouvelle plateforme conviendra à terme aussi bien aux smartphones qu'aux ordinateurs.

Un peu, en somme, comme les puces M1 qui sont des déclinaisons des dernières puces que l'on retrouve dans les iPhone et les iPad Pro. Hélas, pour l'heure, aucune autre info n'a filtré, notamment sur la fiche technique des prochaines puces Exynos. Mais il y a déjà quelques petits indices. De précédentes rumeurs parlaient par exemple de performances de l'ordre de la puce A14 Bionic des iPhone. Néanmoins le fondeur butterait à ce stade sur des problèmes de dissipation de chaleur.

Lire également : Samsung lancerait bientôt un PC portable Windows 10 avec SoC Exynos 2200 et GPU AMD

Quoi qu'il arrive, il est vraisemblable qu'Apple gardera une longueur d'avance durable sur le versant des performances. La firme s'apprête en effet déjà à dévoiler le successeur de la puce M1, vraisemblablement baptisée M1X ou M2 avec des chiffres que l'on attend ahurissants.

Source : The Korea Economic Daily