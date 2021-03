Qualcomm travaille sur un processeur abordable à 2,7 GHz pour les PC Windows

Selon nos confrères de WinFuture, Qualcomm travaillerait actuellement sur un processeur milieu de gamme, qui équipera bientôt des ordinateurs ARM abordables sous Windows. La puce porte le numéro de série SC7295, et devrait succéder directement au Snapdragon 7c de 2019.

Qualcomm propose actuellement différents processeurs ARM pour les ordinateurs portables sous Windows et Chrome OS. En effet, on retrouve le Snapdragon 7c, mais aussi le modèle haut de gamme 8c. le géant américain serait en train de développer un successeur pour le Snapdragon 7c, dont le nom de code serait SC7295.

D’après WinFuture, il pourrait s’agir d’un dérivé du Snapdragon SM7350G que l’on connait pour l’instant sous le nom de Snapdragon 775G. Ce processeur devrait équiper les smartphones milieu de gamme de 2021, et on s’attend à ce que celui-ci soit dévoilé en même temps que le Mi 11 Lite de Xiaomi.

Quelles caractéristiques pour le nouveau Snapdragon 7c ?

Le SC7295 de Qualcomm disposerait de 8 cœurs, dont 4 cœurs « gold ». Le cœur le plus puissant fonctionnerait à 2,7 GHz. Il serait épaulé par 3 cœurs à 2,4 GHz et par 4 cœurs avec une faible consommation d’énergie à 1,8 GHz pour garantir une longue autonomie lors des tâches légères.

Comme il s’agit d’un processeur milieu de gamme, on s’attend à ce que les ordinateurs qu’il va équiper proposent un bon rapport qualité prix, mais sans atteindre les performances impressionnantes des nouveaux Mac M1 d’Apple. Pour l’instant, les puces les plus performantes de Qualcomm sont les Snapdragon 8cx Gen 2. On imagine donc que Qualcomm pourrait nommer le SC7295 Snapdragon 7c Gen 2 s’il décide de suivre la même logique qu’avec son grand frère.

De son côté, Samsung lancerait bientôt un PC portable Windows 10 avec un SoC Exynos 2200 et un GPU AMD. Il ne sera donc pas facile pour Qualcomm de faire le poids face à une telle machine. Cependant, Qualcomm serait de son côté en train de préparer un concurrent de l’Apple M1 pour les PC Windows, le SC8280. Ce dernier pourrait notamment embarquer deux fois plus de RAM que l’Apple M1. On espère que Qualcomm et Samsung dévoileront prochainement des puces qui pourront enfin s’aligner sur celle d’Apple, afin de redorer l’image des PC Windows ARM.

Source : WinFuture