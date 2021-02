Samsung lancerait bientôt un PC portable Windows 10 avec SoC Exynos 2200 et GPU AMD

Lors du lancement de son Exynos 2100 en janvier dernier, Samsung avait évoqué un partenariat avec AMD pour concevoir la partie graphique de son prochain processeur Exynos, qui équipera le Galaxy S22 l’année prochaine. Cependant, cette puce pourrait aussi bientôt se retrouver dans un PC portable.

Déjà l’année dernière, nous apprenions que Samsung travaillait sur des puces Exynos premium avec un GPU AMD. Depuis, la collaboration entre Samsung et AMD a été officialisée, et les deux entreprises travailleraient conjointement à l’élaboration d’un processeur haut de gamme. Celui-ci pourrait arriver dès le deuxième semestre 2021, et serait utilisé pour la première fois dans un ordinateur portable.

Suite au succès des nouvelles machines d’Apple, Samsung aurait très envie de concurrencer la puce M1 des MacBook avec ses propres processeurs. Cependant, avant de s’attaquer à Apple, Samsung devra venir concurrencer les puces ARM de Qualcomm. On imagine qu’un partenariat avec AMD permettra à Samsung de proposer des puces plus performantes que les Snapdragon 8cx Gen 2, qui dominent actuellement le marché des ordinateurs Windows ARM.

Que sait-on des futurs PC portables Samsung avec AMD ?

Il semble que Samsung ait l’intention de rattraper son retard sur le marché des ordinateurs portables en 2021. Bien que l’entreprise coréenne compte lancer son propre processeur plus tard dans l’année, cela ne l’empêchera pas d’utiliser une puce ARM de Qualcomm sur son futur Galaxy Book Go, dont nous connaissons déjà certaines caractéristiques techniques.

On sait également que Samsung a l’intention de dévoiler plusieurs modèles de PC portables équipés d’écrans OLED, dont certains seront compatibles avec un taux de rafraichissement 90 Hz. Samsung profiterait également de ces nouveaux panneaux pour introduire sa technologie de caméra sous l’écran, avant de l’utiliser sur son Galaxy Z Fold 3 plus tard cet été.

Si Samsung utilise vraiment un Exynos 2200 avec un GPU AMD pour ses ordinateurs portables, on imagine que celui-ci sera beaucoup plus performant que la version destinée aux smartphones Galaxy S de 2022. En effet, un ordinateur peut offrir une solution de refroidissement bien plus performante pour un processeur qu’un petit smartphone. Il faudra malheureusement patienter encore quelques mois avant découvrir de quoi la nouvelle puce de Samsung et AMD est capable.

Source : Exynos