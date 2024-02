Samsung lâche le support de ce smartphone ultra populaire, vous pouvez supprimer simplement les publicités sur Google TV, c’est le récap’

Le Galaxy A51 ne recevra bientôt plus de mises à jour de sécurité, un outil simple d’utilisation permet de supprimer toutes les publicités de Google TV, on a calculé combien il faut payer pour avoir la meilleure offre streaming sur le Freebox Ultra… Bienvenu dans le récap' de la veille !

Un smartphone Samsung qui fait ses adieux, un outil Google TYV qui va changer votre vie et le vrai prix de la Freebox Ultra : voici un résumé de l’actualité tech du 6 février 2024.

Si vous avez ce smartphone Samsung, il sera bientôt obsolète

Le Galaxy A51 a beau être l’un des smartphones les plus populaires de Samsung, le constructeur n’a pas fait de lui une exception en matière de mises à jour de sécurité. Sorti en 2020, à l’époque om la politique de la firme était de livrer 4 ans de mises à jour de sécurité, ce dernier arrive donc nécessairement à la fin de sa carrière. Ce n’est plus qu’une question de mois avant que celui-ci devienne vulnérable aux cyberattaques.

Marre des pubs sur Google TV ? Utilisez cet outil

Depuis 2021, Google TV incorpore de la publicité. Un non-sens certain pour une grande partie des utilisateurs, qui souhaiteraient pouvoir naviguer tranquillement sur leur téléviseur. En vérité, cela est tout à fait possible, grâce à un petit outil Windows. Cela peut paraître contre-intuitif et pourtant, ce dernier permet non seulement de supprimer toutes les publicités de Google TV, mais aussi de réaliser bon nombre d’autres actions autrement impossibles sur l’OS de Google.

Voici combien coûte la Freebox Ultra avec tous les services de streaming

79,99 € par mois : c’est ce qu’il faudra payer si vous souhaitez souscrire au meilleur abonnement de Netflix et Disney+ sur votre Freebox Ultra, à savoir les formules sans publicités et avec la 4K. Il faudra ajouter à cela 7 € par mois si vous souhaitez élargir votre bouquet Canal inclus dans la box. On est donc assez loin des 50 € par mois promis par l’opérateur.

