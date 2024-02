Google TV : cet outil gratuit vous débarrasse des publicités, entre autres

Un programme disponible gratuitement sur Windows permet d'agir en profondeur sur sa TV sous Android, par exemple en supprimant les publicités ou en permettant d'installer des applications en dehors du Play Store. Puissant, mais à utiliser prudemment.

Vous qui possédez un téléviseur, il y a de très forte chance que ce soit une Smart TV, ou télé connectée. Si la technologie existe depuis de nombreuses années, les interfaces des constructeurs ne sont pas toujours les plus ergonomiques. C'est pourquoi l'arrivée d'Android TV a pas mal changé la donne à l'époque. Aujourd'hui appelé Google TV, le système d'exploitation continue d'évoluer et de gagner en fonctionnalités intéressantes malgré ses presque 10 ans d'existence. Mais force est de constater qu'on se serait bien passé de certains ajouts.

À l'été 2021, l'interface qui portait encore le nom d'Android TV est envahie par les publicités. On peut le comprendre, Google est une entreprise et doit gagner de l'argent. Cela étant dit, en tant qu’utilisateur, on remarque surtout à quel point les réclames ou autres applications préinstallées inutiles mais impossibles à supprimer sont pénibles à la longue. Et comme sur smartphone, modifier le système Android embarqué peut vite devenir un parcours du combattant. C'était sans compter sur le travail d'un internaute altruiste.

Un outil gratuit permet de supprimer les publicités sur sa TV Android, mais pas que

Sur le réseau social communautaire Reddit, l'utilisateur bernarbernuli propose gratuitement un programme appelé Android TV Tools dans sa version 2.0. Il permet d'effectuer de nombreuses manipulations sur son appareil Google TV (téléviseur connecté, Nvidia Shield TV, Chromecast, box Google TV…) depuis un ordinateur Windows, de préférence 10 ou 11. Il faut que le réseau Wi-Fi soit le même sur les deux machines et installer le programme ADB sur le PC. Voici quelques exemples de ce que permet l'outil :

Installer des applications en dehors du Play Store .

. Désinstaller les applications préinstallées .

. Remplacer l'appli YouTube par une alternative.

par une alternative. Envoyer et recevoir des fichiers vers et depuis les appareils.

vers et depuis les appareils. Supprimer les publicités .

. Faire des captures d'écran ou vidéo .

. Optimiser le fonctionnement global, en changeant la vitesse des animations, en effaçant le cache ou en fermant les applis en arrière-plan, entre autres.

Comme vous le voyez, les possibilités sont très nombreuses. Android TV Tools est disponible en anglais ou en espagnol et tout son fonctionnement est expliqué sur la page Reddit dont le lien est donné plus haut. Comme toujours quand il s’agit d'utiliser ce genre d'outil non officiel, soyez prudent et suivez bien les étapes indiquées.