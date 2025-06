Samsung intègre une nouvelle option très pratique, Google Photos gâte ses utilisateurs, c’est le récap’ de la semaine

Une nouvelle option très utile débarque sur les smartphones Samsung, BYD est au cœur d’un scandale en Chine, Google Photos souffle ses 10 bougies avec des cadeaux, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Google Photos célèbre ses 10 ans avec des nouveautés bienvenues pour ses utilisateurs, Samsung ajoute une fonction simple mais très pratique à son application Mes fichiers. En Chine, BYD est accusée de vendre des voitures neuves en les faisant passer pour des véhicules d’occasion, et aux États-Unis certaines universités trouvent une mesure radicale pour lutter contre la triche avec l’IA. Enfin, on profite de ce récap’ de la semaine pour tout vous dire du nouveau smartphone étanche, résistant et disponible à moins de 200 euros d’Oppo.

A5 Pro : Oppo propose un smartphone robuste à moins de 200 euros

Oppo lance l’A5 Pro, un smartphone étanche, résistant (certifié IP69 et MIL-STD-810H) et très abordable. Décliné en versions 4G et 5G, il propose une fiche technique assez complète : écran 6,67″, batterie 5800 mAh, 256 Go de stockage, tout en restant sous la barre des 200 euros pour le modèle 4G. Un bon plan pour ceux qui cherchent un téléphone endurant sans se ruiner et qui accepteront les quelques concessions à faire. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir toutes les caractéristiques de l’Oppo A5 Pro.

Lire : Ce nouveau smartphone vaut moins de 200 euros, il est pourtant étanche et très résistant

Triche grâce l’IA : les universités reviennent à l’écriture manuscrite

Alors que la triche avec l’IA ne cesse de se répandre, certaines universités américaines ont trouvé le moyen d’empêcher les étudiants d’utiliser ChatGPT pour faire leur travail. En effet, la solution est simple, plusieurs enseignants obligent les étudiants à rédiger leurs devoirs à la main dans les fameux “cahiers bleus”. Ce retour au stylo fonctionne, mais il montre aussi que beaucoup d’étudiants ne sont plus à l’aise avec l’écriture manuscrite.

Lire : Comment empêcher les étudiants de tricher avec ChatGPT ? Ces universités ont trouvé une solution simple comme bonjour

Samsung facilite la recherche de fichiers sur ses smartphones

Avec la bêta de One UI 8, Samsung a intégré une nouvelle option très pratique dans l’application Mes fichiers. En effet, cette fonctionnalité simple, mais bienvenue, permet de filtrer les fichiers par application d’origine et de retrouver plus facilement un document téléchargé depuis WhatsApp, Chrome ou autre. Cette nouveauté sera d’abord disponible sur les prochains Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, avant d’arriver progressivement sur d'autres modèles compatibles.

Lire : Samsung ajoute une option bien utile à ses smartphones, qu’on aimerait voir sur tous les mobiles Android

BYD : les voitures d’occasion le sont-elles réellement ?

L’industrie automobile chinoise est actuellement secouée par un scandale autour de BYD. Le constructeur chinois aurait profité d’une faille du système pour vendre des modèles neufs, sans aucun kilomètre et encore sous plastique, en les faisant passer pour des voitures d’occasion. Le but de la manœuvre serait de gonfler artificiellement leurs ventes et de toucher des aides publiques. Les autorités enquêtent sur cette pratique qui fausse les chiffres du marché et questionne sur la transparence du secteur automobile.

Lire : BYD est au cœur d’un scandale : la marque vendrait des voitures neuves comme des occasions pour cette raison douteuse

Google Photos fête ses 10 ans avec plusieurs nouveautés

À l’occasion de ses 10 ans, Google Photos gâte ses utilisateurs. En effet, l’application profite d’un nouvel éditeur basé sur l’IA, capable de proposer des retouches adaptées à chaque photo. Autre bonne surprise, alors que deux fonctionnalités étaient jusque-là réservées aux Pixel 9, les outils “Cadrage Automatique” et “Réimaginer” rejoignent également d’autres smartphones Android. Enfin, le partage d’albums via QR Code est désormais possible. Le déploiement de ces nouvelles fonctions dans votre application démarrera en juin sur Android et plus tard dans l’année sous iOS.

Lire : Google Photos vous fait un beau cadeau pour fêter ses 10 ans, et même plusieurs

Notre test de la semaine

Pax Augusta : un city-builder romain immersif et passionnant

Lors de notre test, nous avons été conquis par la véracité historique de Pax Augusta. Chaque bâtiment, tenue ou coutume est basé sur des sources réelles, offrant une immersion totale dans la Rome antique. C’est certain, les fans d’histoire romaine trouveront ce titre fascinant et apprécieront la proposition de ce développeur passionné. Malheureusement, malgré une reconstitution impressionnante, le jeu souffre de bugs, d’une interface austère et d’un gameplay trop classique. Pax Augusta est disponible sur Steam pour 25 €.

Lire : Rares sont ceux à avoir entendu parler de ce jeu vidéo, il surpasse pourtant tous ses concurrents sur cet aspect précis. On a essayé Pax Augusta