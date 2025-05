Google Photos vous fait un beau cadeau pour fêter ses 10 ans, et même plusieurs

Google Photos fête ses 10 ans et à cette occasion, l'application a prévu un cadeau très sympathique pour ses utilisateurs. Voyons ce que nous a préparé la firme de Mountain View.

Google est connu pour abandonner régulièrement plusieurs de ses applications, comme ça, d'un coup. En parallèle, certaines traversent les années pour finir par atteindre un âge respectable. Un bon exemple est celui de Google Photos, qui a fêté ses 10 ans d'existence le 28 mai 2025. Elle est depuis devenue l'appli de référence pour de nombreux amateurs de clichés sur Android, voire même iOS. Et si 1,5 milliard de personne à travers le monde s'en servent tous les mois, c'est parce que le service a évolué pour devenir bien plus qu'une simple galerie.

La firme de Mountain View en a fait une collection de puissants outils de retouche, tout en améliorant son système de stockage dans le cloud. Pour l'occasion, Google s'est fendu d'un billet de blog listant 10 astuces pour Google Photos. Mais vous serez surtout intéressé par cette annonce : des fonctionnalités exclusives aux Pixel 9 vont faire leur apparition sur les autres smartphones Android. En guise de cerise sur le gâteau, un nouveau design pour l'éditeur sera également de la partie. Voyons à quoi s'attendre.

À l'occasion de ses 10 ans, Google Photos a préparé une surprise pour ses utilisateurs

Commençons avec la nouvelle interface d'édition des photos, visible sur la capture d'écran ci-dessous. Les icônes sont remaniés pour s'adapter au Material 3 Expressive, que nous verrons dans Android 16. Au-delà de l'aspect esthétique, c'est ce qu'il se passe quand vous appuyez sur Modifier qui change. Désormais, au lieu de voir des suggestions de retouches génériques, l'IA va se charger de vous proposer celles qui lui semble les plus adaptées au cliché ouvert. Pour les voir, il faut toucher Amélioration IA.

Deux fonctionnalités Google Photos jusque là réservées aux Pixel 9 font leur apparition sur les autres smartphones Android. D'abord le Cadrage Automatique. Contrairement à ce que son nom laisse penser, il fait bien plus que redresser votre photo. Grâce à l'IA, l'option est capable de générer du contenu en fonction du cliché pour l'élargir, comme la fonction de remplissage génératif dans Photoshop.

Ensuite arrive ce qui s'appelle Réimaginer. Reposant une fois encore sur l'intelligence artificielle, cela permet d'effectuer des retouches localisées en fonction d'une requête textuelle. Par exemple, vous sélectionnez le ciel gris sur votre photo, la boîte de dialogue s'ouvre et vous écrivez “bleu avec quelques nuages”. Bien sûr, la qualité du résultat des 2 outils dépendra de la complexité de la demande et de la zone à traiter. Sur l'exemple ci-dessous, on peut voir en bas à droite que le remplissage IA a laissé une zone vide sur le manteau de la personne.

La dernière nouveauté à laquelle s'attendre va faciliter le partage de vos albums sur Google Photos. Actuellement, vous pouvez envoyer un lien de partage en ajoutant le mail de la personne concernée, ou bien générer ce lien et le transmettre par le moyen de votre choix. À ces deux possibilités s'ajoute le partage d'albums via QR Code. Idéal quand vous êtes avec les gens à qui vous voulez donner accès aux clichés.

Il ne reste plus qu'à patienter pour voir apparaître toutes ces fonctions dans votre application Google Photos sur Android. Leur déploiement commencera le mois prochain (juin 2025), sachant que Google n'indique pas le temps que cela prendra au total. Si vous êtes sous iOS, l'attente sera encore plus longue puisqu'il faut se contenter d'un vague “plus tard dans l'année“.