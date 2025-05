BYD est au cœur d’un scandale : la marque vendrait des voitures neuves comme des occasions pour cette raison douteuse

Des voitures neuves, vendues comme d’occasion ? C’est le scandale qui secoue actuellement l’industrie automobile chinoise. BYD est dans le viseur des autorités, et cela pourrait bien cacher une stratégie de vente douteuse.

En quelques années, BYD est passé du statut d’outsider à celui de leader mondial des véhicules électriques. En 2024, le constructeur chinois a même dépassé Tesla en volume de production, avec des modèles plus accessibles et bien adaptés aux attentes des marchés émergents. Cette ascension fulgurante repose sur un positionnement tarifaire agressif, des aides publiques massives et une stratégie de distribution très offensive.

Mais alors que BYD consolide sa position sur le marché, une pratique suspecte attire aujourd’hui l’attention des autorités chinoises. Des voitures neuves, encore emballées et sans aucun kilomètre au compteur, sont vendues sur le marché de l’occasion. Leur apparence ne laisse aucun doute : plastique encore sur les sièges, carrosserie impeccable, aucune trace d’usage. Pourtant, elles sont classées comme véhicules d’occasion.

Des voitures neuves BYD sont enregistrées comme des véhicules d'occasion pour gonfler les ventes de la marque

Selon un rapport de Reuters, les autorités chinoises soupçonnent certains constructeurs, dont BYD, d’utiliser une faille du système pour gonfler artificiellement leurs ventes. Le principe est simple : les véhicules sont enregistrés comme vendus à des concessionnaires partenaires, ce qui permet de toucher les subventions à l’achat. Ces mêmes voitures, pourtant neuves et sans kilomètre, sont ensuite revendues comme des modèles d’occasion à prix réduit. Une pratique qui fausse les chiffres officiels et alimente un marché parallèle de “faux” véhicules d’occasion.

Le ministère chinois a convoqué plusieurs acteurs de l’industrie pour clarifier la situation, notamment BYD, Dongfeng, mais aussi des associations de constructeurs et des plateformes de vente en ligne. Bien que la pratique ne soit pas clairement illégale, elle pose question quant à l’utilisation des aides publiques et à la transparence du marché. En toile de fond, c’est l’ensemble du modèle économique du secteur qui est remis en cause. La saturation du marché et la guerre des prix poussent certains groupes à trouver des moyens détournés pour rester compétitifs, quitte tricher en brouillant la frontière entre neuf et occasion.