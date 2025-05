Rares sont ceux à avoir entendu parler de ce jeu vidéo, il surpasse pourtant tous ses concurrents sur cet aspect précis. On a essayé Pax Augusta

Pax Augusta est un city-builder qui nous met au défi de construire une ville romaine. Un titre classique sur le papier qui rappelle le mythique Caesar 3, mais il y a un twist intéressant : jamais un jeu vidéo n’avait été si remarquable en termes de véracité historique. Un sens du détail obsessionnel qui est le fruit du travail d’un seul passionné. On y a joué, voici ce que ça vaut.

Le city-builder historique revient à la mode ces dernières années : Nebuchadnezzar, Memoriapolis, Pharaoh a New Era, Builder of Egypt et prochainement Anno 117. Ce dernier est prévu pour cette année et nous proposera de construire notre propre colonie romaine. Pas besoin de l’attendre pour s’y atteler, puisqu’un jeu vidéo qui vient de sortir propose la même chose : Pax Augusta. Il a un petit truc en plus par rapport à la concurrence : une véracité historique hallucinante de précision.

Pax Augusta nous fait incarner un jeune aristocrate romain au début du Principat d’Auguste (31 avant JC). Nous voilà envoyé en Gaule avec une mission : construire une ou plusieurs colonies prospères. A nous de nous établir, de bâtir notre cité et de la faire briller pour la gloire de Rome. Il y a plusieurs modes : on peut y suivre une histoire où l'on fait évoluer notre personnage au fil des années, ou tout simplement construire ses colonies à l'envi.

Un jeu qui mise sur la véracité historique

Le gameplay se montre très classique. On trace nos rues, on construit nos maisons, on s’assure de leur approvisionnement en eau, en nourriture, en plus de gérer leur attractivité. Ensuite, nous devons gagner de l’argent, établir des liens commerciaux avec les colonies voisines et produire nos propres ressources (bois, pierre, fer) afin d’attirer le plus d’habitants possible. Un city-builder comme il y en a tant d’autres, en somme, et qui rappellera aux plus nostalgiques le mythique Caesar 3. Sauf que Pax Augusta se démarque sur la précision historique folle dont il fait preuve.

Nous avions loué Kingdom Come Deliverance 2 sur le respect de l’époque mise en scène, mais Pax Augusta va encore plus loin. Le but non avoué du jeu n’est pas d’être fun, mais bien d’être un outil de reconstitution historique. Tous les bâtiments sont fidèles à la réalité, basés sur des écrits ou des fouilles archéologiques. Pas d’improvisation dans les modèles des insulea (immeubles), des domus (villa), des arènes, des forums, des marchés, des rues populeuses ou des lupanars. Chacun de ces bâtiments a ou aurait pu exister il y a deux mille ans de cela.

Une obsession quasi-scientifique qui s’en ressent quand on se balade dans sa ville, que ce soit dans les décors (plein de couleurs, ce qui tranche avec la vision décolorée de l’Antiquité romaine), dans les vêtements des habitants, dans leur comportement ou même dans l’ambiance sonore. On pourrait presque prendre le jeu en exemple pour montrer à des étudiants à quoi ressemblait une cité gallo-romaine au Ier siècle, tant la précision est folle. On prend plaisir à observer nos citoyens se balader sur le forum, à admirer les sculptures peintes de l’amphithéâtre, les façades colorées des popinae, à voir les classes sociales hiérarchisées dans les tribunes de l’arène, à scruter la vie des habitants des insulae…

Un travail admirable de reconstitution qui s’en ressent même dans le gameplay, puisque le joueur doit prendre garde aux festivités (en instaurant un calendrier sur le forum), choisir une divinité protectrice ou encore bâtir selon la logique romaine autour du Cardo et du Decumanus. Point intéressant : pas de mécaniques de guerre ni de batailles. Pax Augusta prend place dans une Gaule pacifiée et le jeu l'est tout autant. Respect du contexte, là encore.

Développeur, historien, scientifique

Pax Augusta est le travail d’un seul homme, Roger Grassmann. Ce développeur suisse, obsédé par l’Empire Romain depuis l’enfance, a conçu le jeu sur son temps libre. Il n’a eu qu’un mantra : faire le city-builder le plus réaliste possible. Pour cela, il s’est évertué à collaborer avec des historiens et des archéologues, allant même jusqu’à baser le plan des bâtiments virtuels sur ceux, bien réels, trouvés lors des fouilles. Même leur animation de construction sont scientifiquement justes ! Un projet passion, donc, qui donne un jeu hors du commun, sans doute le plus « réaliste » jamais conçu.

Mais ce statut de jeu passion créé avec les moyens du bord s’en ressent rapidement dans le gameplay. Pax Augusta s’avère en effet complexe, sans doute un peu trop avec des couches et des couches de règles, de lois et de contraintes qui viennent s’ajouter au fur et à mesure de notre partie. Plus encore, on déplore une interface très austère qui rebutera les moins courageux. Le manque de finition fait aussi ressentir l’aspect « amateur » du projet, tout comme les trop nombreux bugs et certains équilibrages très étranges (il n’est pas rare de se retrouver sur la paille d’un seul coup sans comprendre pourquoi). Et puis, il faut le dire, ce n’est pas très beau. Toutefois, Grassmann promet un suivi très régulier dans sa roadmap. Pax Augusta est amené à se bonifier avec le temps comme du bon vin gaulois.

Malgré ses défauts, Pax Augusta est un titre qui mérite le coup d’œil, ne serait-ce que pour sa proposition radicale. Plus encore, il s’agit d’un jeu sincère qui découle de la passion d’un seul développeur qui a su donner vie à sa vision. Un objet curieux pour les amateurs de city-builders, et un titre fascinant pour les fans d’histoire romaine. Si c'est votre cas, vous passerez facilement au-dessus de ses maladresses.

Pax Augusta est disponible sur Steam à 25 euros, il est sorti en version 1.0 le 19 avril dernier.