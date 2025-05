Ce nouveau smartphone vaut moins de 200 euros, il est pourtant étanche et très résistant

Il n’existe que très peu de smartphones très résistants et étanches commercialisés à leur lancement à moins de 200 euros. Mais en voici un qui vient de sortir. Il est certifié IP69 et MIL-STD-810H. Il profite d’une fiche technique plutôt complète. Il se décline en version 4G et 5G. En voici tous les détails.

Nos smartphones nous accompagnent au quotidien dans tous les nos déplacements. Ils ont souvent remplacé nos agendas et nos carnets d’adresses. Ils remplacent notre GPS, notre lecteur multimédia, notre console de jeu et parfois notre télévision. Grâce à eux, nous envoyons moins de courrier et nous avons réduit le nombre de documents dans notre portefeuille. Et bientôt, nos clés y seront stockées. Autant dire que la solidité des smartphones devient importante.

Les smartphones premium profitent souvent de matériaux de pointe et d’une architecture solide pour que le téléphone soit protégé contre tous les désagréments du quotidien. Chute accidentelle. Éclaboussure ou immersion dans l’eau. Infiltration de poussière. Température extrême (chaud ou froid). Entre 450 euros et 700 euros, vous avez les Edge 60 et Edge 60 Pro que Motorola a dévoilé en avril 2025. A 400 euros environ, vous avez le Edge 60 Fusion. Mais qu’en est-il des smartphones plus abordables ? Ces protections y sont déjà moins courantes. C’est d’autant plus vrai sur les segments de prix inférieurs à 200 euros.

Ce nouveau smartphone abordable d'Oppo est étanche et hyper résistant

Dans cette gamme, nous connaissons le Realme C75, sorti en février 2025 et commercialisé à partir de 199 euros. Un second modèle a été dévoilé il y a quelques jours : l’Oppo A5 Pro. Ce téléphone, certifié IP69 contre l’eau et la poussière et MIL-STD-810H contre l’immersion complète, les chutes et les températures extrêmes, se décline en deux versions, avec ou sans 5G. Et la seconde est proposée à moins de 200 euros. Tous ceux qui cherchent un téléphone pas cher, mais robuste, peuvent donc se tourner vers ce nouveau modèle.

Le cadre de ces deux smartphones est en aluminium, tandis que l’écran est protégé par du verre Gorilla Glass 7i. En outre, ils ne sont pas que robustes. Ils sont également complets. Vous retrouvez un écran IPS de 6,67 pouces dont la luminosité peut monter jusqu’à 1000 nits avec des contenus HDR. La capacité de la batterie monte à 5800 mAh. Elle est compatible avec la charge rapide 45 watts. Un lecteur d’empreinte digitale est présent sur la tranche. Il y a deux haut-parleurs asymétriques. Et vous retrouvez même un port d’extension de mémoire pour augmenter les 256 Go déjà disponibles.

La fiche technique du Oppo A5 Pro est complète malgré quelques concessions

Bien sûr, il y a quelques concessions à faire. L’écran est 720p seulement. Il n’y a ni téléobjectif ni module pour les panoramas. Il n’y a pas de WiFi 6. Les performances ne sont pas ébouriffantes non plus. Mais, l’A5 Pro fait le job si votre usage reste classique (réseaux sociaux, messagerie, web, streaming audio et vidéo, etc.). Il y a quelques différences entre les modèles 5G et 4G : le SoC (Dimensity 6300 pour l’un et Snapdragon 6 Gen 1 pour l’autre), le taux de rafraichissement (120 Hz et 90 Hz), la connexion Bluetooth (5.3 et 5.0). L’Oppo A5 Pro est d’ores et déjà disponible. La version 4G est proposée à 199 euros et la version 5G à 249 euros. Voici les quelques éléments importants de leur fiche technique commune :