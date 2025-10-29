Trop malade pour aller chez le médecin ? Cette nouveauté de Samsung Health va vous ravir

L’application Samsung Heath gagne une fonctionnalité parfaite pour celles et ceux qui ont du mal à se rendre chez le médecin une fois malade. Voyons comment cela fonctionne exactement.

Nous avons tous connu cette situation au moins une fois. Frappé par une grippe ou toute autre maladie passagère nous clouant au lit, sortir pour se rendre chez le médecin est parfois au-dessus de nos forces. Il faut bien pourtant, que ce soit pour obtenir une ordonnance ou un arrêt de travail. Et quand on sait à quel point il peut être difficile d’obtenir un rendez-vous, on se démotive encore plus. C’est là que la téléconsultation entre en jeu.

Beaucoup plus développée qu’avant suite à la pandémie de Covid-19, elle peut cependant rebuter les intéressés qui ne savent pas forcément comment s’y prendre. L’idéal serait de pouvoir gérer ça depuis un service populaire et c’est exactement ce que Samsung propose dans son application Health. L’application largement répandue prend désormais en charge les consultations virtuelles.

Plus besoin de sortir pour voir le médecin grâce cette nouveauté de Samsung Health

Via un partenariat avec l’entreprise HealthTap, il est possible de “réserver, effectuer et assurer le suivi de consultations de soins virtuels” directement depuis l’appli Samsung Health. Mieux : une fois le rendez-vous terminé, vous recevrez une retranscription des informations à retenir. Tout se passe au sein du programme, pas besoin de télécharger quoi que ce soit d’autre. Les consultations d’urgence sont également de la partie, peu importe le jour ou l’heure où vous en avez besoin. Très pratique, mais il y a un mais et non des moindres.

Lire aussi – Samsung Health accueille son propre chatbot IA, voici ce qu’il pourra faire

Malheureusement pour nous, cette nouveauté n’est accessible qu’aux États-Unis et Samsung ne parle par d’un éventuel déploiement global. Si elle souhaite le faire, la marque devra trouver des partenaires locaux afin de proposer un service similaire. En France, on pense à Doctolib ou Maiia par exemple. Rien n’indique que le projet soit dans les cartons du géant sud-coréen cela dit, aussi il ne reste plus qu’à prendre notre mal en patience et espérer.