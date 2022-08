Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 : les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont disponibles chez Rue du Commerce

Samsung a officiellement présenté ses deux nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4. Leader sur le marché des mobiles à écran pliable, la marque améliore encore sa formule avec cette nouvelle génération, qui embarque des améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs. Les deux mobiles sont disponibles sur Rue du Commerce.

Découvrez les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 chez Rue du Commerce

Galaxy Z Fold4 : le smartphone à l’immense écran pliable

La grande attraction du Galaxy Z Fold4 de Samsung est son grand écran interne immersif de 7,6 pouces. Sa taille le rend parfait pour le multitâche et pour gérer plusieurs applications en même temps. Basé sur la technologie Dynamic AMOLED 2x, il affiche une définition QXGA+ de 2176 x 1812 pixels et profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative qui varie automatiquement de 1 à 120 Hz selon les besoins. Il est aussi compatible HDR10+. Il est secondé par un écran externe Dynamic AMOLED 2x qui est utilisé lorsque le smartphone est plié. Celui-ci mesure 6,2 pouces avec une qualité d’image HD+ de 2316 x 904 pixels et une fréquence de rafraîchissement variable entre 48 et 120 Hz.

Le Galaxy Z Fold4 est propulsé par la récente puce Snapdragon 8+ Gen 1 gravée en 4nm, la plus puissante du marché mobile Android actuellement, garantissant au smartphone pliant des performances de hautes volées. Le SoC est épaulé par la présence de 12 Go de RAM, une quantité de mémoire vive qui permet au mobile de tourner parfaitement à tout moment, en jeu et avec un grand nombre d’applications ouvertes en même temps. L’autonomie du smartphone est confiée à une batterie de 4400 mAh compatible avec une recharge rapide de 25W et avec la technologie de charge sans fil à hauteur de 15W.

Samsung est également réputé pour sa fiabilité en photographie, et l’appareil photo du Galaxy Z Fold4 vient confirmer cette aisance dans le domaine. Il est équipé d’un capteur principal de 50 MP et ouverture f/1.8 avec stabilisation optique de l’image, d’un module ultra grand-angle de 12 MP élargissant le champ de vision à 123° et d’un téléobjectif de 10 MP autorisant un zoom optique jusqu’à 3x et un zoom hybride jusqu’à 30x. Le smartphone jouit par ailleurs de deux caméras selfies, l’une de 10 MP au niveau de l’écran externe, et une autre de 4 MP positionnée sous l’écran interne. Le Galaxy Z Fold 4 brille aussi en vidéo avec la capacité de filmer en 8K à 24 images par seconde ou en 4K à 60 images par seconde.

Un smartphone Samsung, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’un écosystème riche, avec des fonctionnalités logicielles exclusives à One UI, la surcouche Android de la marque, une interface fluide et pratique ainsi que des interactions facilitées avec tous les autres appareils Galaxy.

Galaxy Z Flip4 : le compact pliable

Le Galaxy Z Flip4 mise sur un autre type de design. Son écran pliable lui permet de se fermer à la manière des anciens téléphones à clapet pour adopter un format ultra compact, qui se glisse facilement dans un sac ou une poche. Vous pouvez même utiliser le smartphone en Flex Mode pour une utilisation sans les mains.

Le grand écran interne Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces compte sur un affichage FHD+ de 2640 x 1080 pixels, la prise en charge du HDR10+, et se montre capable de varier sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz pour allier fluidité à l’écran et autonomie de la batterie. Le petit écran externe Super AMOLED de 1,9 pouce a un rôle informatif, mais aussi fonctionnel. Il permet d’accéder aux paramètres rapides, aux notifications, aux widgets, ou encore à Samsung Pay, sans avoir à déplier son smartphone.

On retrouve l’excellent SoC Snapdragon 8+ Gen 1 sur ce modèle pour les performances, avec 8 Go de RAM. La batterie de 3700 mAh supporte une puissance de charge filaire de 25W et par induction de 15W.

La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal de 12MP, f/1.8 et stabilisation optique de l’image. Il est accompagné d’une optique ultra grand-angle offrant un angle d’ouverture à 123°. Comme le Galaxy Z Fold4, le Z Flip4 dispose de fonctions photo avancées comme le mode nuit, le slow-motion ou l’hyperlapse.

Rappelons que Samsung promet désormais au minimum quatre ans de mises à jour majeures d’Android et cinq ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones haut de gamme. Un suivi logiciel sérieux, le meilleur du secteur, dont vont jouir les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4. Vous vous assurez ainsi d’investir dans un produit qui va durer dans le temps.

Prix et disponibilité

La date de sortie des deux smartphones est prévue pour ce 26 août 2022 chez Rue du Commerce, vous pouvez donc d’ores et déjà commander le produit qui vous intéresse sur le site.

Découvrez les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 chez Rue du Commerce

Le Galaxy Z Fold4 est disponible dans les coloris Noir, Ivoire et Anthracite. Il est commercialisé au prix de 1799 euros dans sa version 256 Go de stockage et à 1919 euros avec 512 Go d’espace de stockage.

Le Galaxy Z Flip4 est quant à lui proposé dans les coloris Graphite, Lavande, Bleu et Or Rose. Son tarif est de 1109 euros dans sa configuration 128 Go et de 1169 euros avec 256 Go de mémoire interne.