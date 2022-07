Galaxy Z Flip 4 : de nouvelles images officielles dévoilent tous les coloris du smartphone pliable

Samsung présentera d’ici quelques jours ses nouveaux smartphones pliables pour 2022, et on en sait désormais davantage concernant les coloris du modèle le plus abordable, le Galaxy Z Flip 4.

Il y a environ une semaine, de premières images officielles ont suggéré que le prochain pliable à clapet de Samsung pourrait abandonner les couleurs vives pour des nuances pastel. Désormais, grâce au leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) et Giznext, nous avons maintenant un meilleur aperçu de tous les nouveaux coloris du Galaxy Z Flip 4, qui succèdera directement au Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière.

Selon les images officielles, le Galaxy Z Flip 4 sera disponible en quatre couleurs différentes. Ces couleurs pourraient s'appeler Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue. Le modèle précédent était lui disponible en noir, vert, lavande et crème. Au-delà de ces couleurs, Samsung propose également le Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, qui permet aux clients de mélanger et d'assortir les deux moitiés du téléphone. Des fuites précédentes indiquent que Samsung cherche à étendre cette offre pour le Galaxy Z Flip 4 avec encore plus d'options de couleurs.

Le Galaxy Z Fold 4 héritera d’un des coloris du Galaxy S22

Le coloris Bora Purple est très similaire au Lavande du Galaxy Z Flip 3, mais il s’agit surtout d’un des coloris que Samsung a récemment introduit sur un nouveau Galaxy S22. De son côté, le graphite, que nous avions pu voir sur une photo volée du smartphone, se rapproche plus du gris.

Au niveau des caractéristiques de l’appareil, on s’attend à ce que le smartphone pliable soit propulsé par le nouveau Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il aurait un écran AMOLED pliable FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces à l'intérieur, un écran tactile AMOLED extérieur de 2,1 pouces, deux capteurs de 12 MP à l'arrière et un appareil photo selfie de 10 MP, jusqu'à 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage.

Nous devrions tout savoir le 10 août, date de la conférence Unpacked de Samsung. Durant celle-ci, on découvrira également un nouveau Galaxy Z Fold 4, des montres connectées Galaxy Watch 4 et 4 Pro mais aussi les Galaxy Buds Pro 2, les prochains écouteurs sans fil haut de gamme du fabricant coréen.

Source : Giznext