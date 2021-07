Samsung Galaxy Z Flip 3 : le design se dévoile un peu plus grâce à son étui de protection

Les nouvelles fuites concernant l'étui du Samsung Galaxy Z Flip 3 donnent plus de détails et montrent comment les propriétaires pourront protéger leur appareil pliable : en cuir, en silicone ou transparent, voici un aperçu de vos futures options.

Le Galaxy Z Flip 3 sera présenté officiellement le 11 août prochain lors de la conférence Unpacked aux côtés du Z Fold 3 et des Galaxy Watch 4, mais les nombreuses fuites à son sujet ne laissent que peu de place aux surprises. Nous savons déjà que le Z Flip 3 devrait être moins cher que son prédécesseur, que sa dalle pliable s'articule autour de la technologie AMOLED et que la diagonale de son écran LTPO sera de 6,7 pouces.

Le smartphone pliable sera aussi résistant à l’eau, et devrait être alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888, selon un benchmark récent apparu dans la base de données de Geekbench. Quant au design, avec le Galaxy Z Flip 3, Samsung a repris le format du téléphone à clapet, avec une pliure horizontale sur l'écran permettant de plier le smartphone à la verticale et seulement vers l'intérieur.

La dernière info en date concerne les étuis du téléphone pliable : 91mobiles a en effet publié des images fraîches des étuis de protection du Galaxy Z Flip 3, étuis qui permettent de se faire une idée très précise du design de l'appareil.

Le Galaxy Z Flip 3 va profiter d'étuis originaux adaptés à son design

Plusieurs images ont donc été dévoilées et révèlent les différentes options et détails des étuis adaptés. On découvre des étuis en cuir, en silicone ou transparent, dotés d’un anneau en D permettant d’accrocher le téléphone sur vous ou au bout d’un cordon, et de le transporter facilement.

On distingue également une ceinture qui entoure la charnière et une boucle métallique. La sangle semble également protéger la partie pliable du téléphone de l'usure quotidienne, même si elle ne couvre pas toute la surface.

Les étuis sont présentés en trois couleurs : un lavande, un jaune moutarde, et un bleu marine avec des reflets orange. Les boîtiers révèlent également le positionnement des boutons d'alimentation et de volume, qui seront situés sur la colonne vertébrale droite.

On sait tout désormais du Galaxy Z Flip 3, à une dizaine de jours de sa présentation. La conférence Unpacked de Samsung ne devrait pas révéler d'autres informations que la date de disponibilité et les prix exacts en France.

Source : 91mobiles