Galaxy Z Flip 3 : un premier benchmark dévoile la puissance du smartphone pliable

Le Galaxy Z Flip 3, le nouveau smartphone pliable à clapet de Samsung, apparait dans un premier benchmark sur Geekbench. Cette nouvelle fuite donne un aperçu des performances du terminal et confirme les points clés de la fiche technique, dont le SoC Snapdragon 888. On fait le point.

Samsung s'apprête à dévoiler une série de nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 3, un nouveau smartphone premium convertible en tablette, et le Galaxy Z Flip 3, un smartphone ressemblant aux téléphones à clapet en vogue dans les années 2000.

Alors que la présentation Unpacked approche à grand pas, le Galaxy Z Flip 3 a fait une apparition remarquée dans la base de données de Geekbench, rapportent nos confrères de SamMobile. C'est le tout premier benchmark du smartphone pliable que nous ayons.

SoC Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM…voici le Galaxy Z Flip 3

Tout d'abord, le benchmark corrobore les informations en fuite concernant la fiche technique. Comme prévu, le Galaxy Z Flip 3 est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Samsung devrait miser sur ce chipset sur tous les modèles vendus dans le monde, y compris en Europe. Aucune version Exynos 2100 n'est au programme.

Contrairement à des rumeurs précédentes, le Z Flip 3 ne fait pas l'impasse sur la 5G. Néanmoins, il se murmure qu'une version moins chère, cantonnée à la 4G, serait aussi dans les cartons. Samsung épaule le SoC avec 12 Go de RAM. L'an dernier, le Galaxy Z Flip premier du nome et le Galaxy Z Flip 5G devaient se contenter de 8 Go de mémoire vive.

Enfin, le benchmark donne un aperçu des performances du smartphone à clapet. Grâce à son SoC Snapdragon 888, le Z Flip 3 grimpe à 1015 en single core et à 3161 en multi core. Il surpasse de peu le Galaxy Z Fold 2 (946 en single core et 3033 en multi core) alimenté par le Snapdragon 865+ et 12 Go de RAM. Par contre, il est légèrement moins puissant que le Galaxy S21 Ultra avec Exynos 2100 (1082 et 3443).

Pour rappel, Samsung annoncera le Galaxy Z Flip 3 dès le mercredi 11 août 2021. Lors de la conférence, le Galaxy Z Fold 3 et les montres Galaxy Watch 4 seront aussi dévoilées. On vous en dit plus dès que possible sur le Z Flip 3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

