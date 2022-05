Galaxy Watch4 : la montre connectée Samsung est à son meilleur prix

Découvrez une idée cadeau pour la prochaine des fête des mères ! Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est proposée par Amazon à moins de 165 euros. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La fête des mères aura lieu dans deux semaines et voici une occasion d'offrir une montre connectée à prix réduit de la marque Samsung sur Amazon.

Actuellement, la Samsung Galaxy Watch4 disponible dans un coloris rose et dans sa version 40 mm est vendue par le géant de l'e-commerce au tarif de 164,93 euros au lieu de 295 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 130 euros de la part d'Amazon. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et l'article est vendu et expédié par Amazon.

À propos de ses points forts, la Galaxy Watch4 est une montre connectée qui embarque un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go, d'un processeur Exynos W920, du système Wear OS by Samsung, du Bluetooth 5.0, du WiFi, du NFC, de la norme d'étanchéité 5 ATM et d'une batterie de 247 mAh lui permettant d'être autonome pendant 30 heures. Côté capteurs, on retrouve notamment l'accéléromètre, le baromètre, la boussole, le gyroscope, le capteur de lumière ambiante ou encore le BioActive Sensor.