La Samsung Galaxy Watch FE avec un chargeur secteur offert profite d’une belle remise pour les soldes

La Galaxy Watch FE fait l'objet d'une vente flash sur le site Amazon ! Accompagnée d'un chargeur secteur offert, la montre connectée Samsung bénéficie d'une belle réduction par rapport à son prix conseillé.

En marge des soldes d'été 2025, Amazon effectue une belle réduction sur l'achat de la Galaxy Watch FE. Disponible dans un coloris bleu ou rose, la montre connectée Samsung fournie avec un chargeur secteur offert est à 159,99 euros au lieu de 229,99 euros, soit une réduction de 70 euros par rapport au prix conseillé lors de sa sortie en juin 2024. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin le 7 juillet prochain et Amazon suggère le paiement du produit en plusieurs fois sans frais.

Lancée par Samsung il y a un an, la Watch FE de la gamme Galaxy possède un écran Super AMOLED de 1,19 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels et une densité de 330 ppp. La montre connectée du géant coréen embarque également un processeur Exynos W920, une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, une résistance à l'eau grâce à l'indice IP68 et un espace de stockage de 16 Go.

La Samsung Galaxy Watch FE est alimentée par une batterie de 247 mAh qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 40 heures et fonctionne sous le système Android Wear 4.0 avec une surcouche One UI Watch 5.0. Compatible avec les smartphones Android, l'objet connecté dispose de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, du Wi-Fi et du NFC.

Les futurs propriétaires peuvent retrouver des capteurs comme le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope ou le baromètre. Enfin, il pourront profiter de diverses fonctionnalités telles que le nombre de pas, les calories brûlées, l'analyse de la foulée, le Vo2 max, la mesure de la fréquence cardiaque en continu, les SMS, les notifications réseaux sociaux, les appels, les e-mails et les contrôles gestuels.