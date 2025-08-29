Samsung Galaxy Watch 8 : Boulanger brade la montre connectée pour la rentrée et offre un bracelet

Près de deux mois après sa commercialisation, la Galaxy Watch 8 est déjà bradée ! En ce moment, la montre connectée de Samsung accompagnée d'un bracelet offert bénéficie d'une double réduction grâce à un bon plan venant de Boulanger.

La rentrée 2025 arrive dans quelques jours et Boulanger a décidé de brader la Galaxy Watch 8. Jusqu'au dimanche 7 septembre prochain, la montre connectée Samsung proposée dans un coloris argent et son format 40 mm est à 259,99 euros au lieu de 379,99 euros.

Les 120 euros de réduction se font de cette façon : une première remise de 70 euros avec le code WATCH8 et une deuxième remise de 50 euros pour les membres du Club Boulanger. Si vous n'êtes pas membre du programme de l'enseigne, sachez que l'adhésion coûte 10 euros la première année. Pour information, la montre connectée est accompagnée d'un bracelet offert.

La Samsung Galaxy Watch 8 et ses principales caractéristiques

Dévoilée par Samsung en même temps que la Watch 8 Classic, la Galaxy Watch 8 possède un écran Super AMOLED de 1,34 pouce avec une définition de 438 × 438 pixels, une densité de 327 ppi et une luminosité de 3000 nits.

Fonctionnant sous le système d'exploitation One UI 8.0 Watch (basé sur Wear OS 6), la montre connectée du géant coréen inclut aussi un processeur Exynos W1000, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go et une batterie de 325 mAh. Grâce à la batterie, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée estimée à 30 heures.

Au niveau des autres points forts, la montre dispose d'une résistance IP68 jusqu'à 50 mètres, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du Wi-Fi, du NFC et du GPS. Pour terminer, la Samsung Galaxy Watch 8 embarque diverses fonctionnalités telles que le score d’énergie, l'apnée du sommeil, l'alerte de stress élevé, un coach running, la charge vasculaire, l'ECG, la notification d’arythmie, l'indice antioxidant, la composition corporelle et le cycle Tracking.