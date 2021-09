Galaxy Tab S5e : la tablette Samsung passe sous les 300 € (via ODR)

Envie de vous procurer une tablette Samsung à moins de 300 euros ? C'est possible grâce à ce bon plan où quatre revendeurs français proposent la Samsung Galaxy Tab S5e à un prix de revient de 299 euros par l'intermédiaire d'une ODR. Toutes les informations à savoir sont à consulter dans la suite de l'article.

Les French Days de la rentrée 2021 approchent à grands pas et quatre revendeurs français ont décidé de s'aligner pour proposer le modèle 128 Go de la Galaxy Tab S5e sous les 300 euros.

Ainsi, Boulanger, la Fnac, Darty et Cdiscount permettent à leurs clients respectifs d'acquérir la tablette tactile de la marque Samsung au prix de revient de 299 euros au lieu de 399 euros. La réduction de 100 euros s'effectue grâce à une offre remboursement valable jusqu'au 30 novembre 2021 et dont les conditions sont à consulter ici.

Disponible dans sa version Wifi, la Samsung Galaxy Tab S5e est une tablette sortie en France au cours du mois d'avril 2019. L'appareil dispose d'un écran Super AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, d'un processeur Kryo 360 Silver, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 512 Go (via microSD), du Bluetooth 5.0, d'un port USB type-C, d'une sortie casque, d'une batterie de 7040 mAh, de 4 haut-parleurs AKG et d'un microphone. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android. Il existe enfin une webcam arrière de 13 MP et une webcam frontale de 8 MP.