Le Samsung Galaxy S25 Ultra est en chute de prix chez Boulanger

La version Ultra du Galaxy 25 est en forte promotion chez Boulanger. Sur le site e-commerce français, le smartphone haut de gamme de la marque Samsung bénéficie d'une remise globale de 450 euros par rapport à son prix conseillé.

Près de trois mois après avoir été officialisé lors du Galaxy Unpacked 2025, le Samsung Galaxy S25 Ultra devient moins cher sur le site Boulanger. Proposé dans un coloris noir titane et son modèle 256 Go, le smartphone de la firme coréenne est à 1321,99 euros au lieu de 1471,99 euros grâce à une remise immédiate de 150 euros pour tous les clients membres ou nouveaux membres du Club Boulanger.

En plus de la remise, un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien appareil usagé et une offre de remboursement de 150 euros peuvent être obtenus pour l'achat du Galaxy S25 Ultra. Au total, celui-ci revient alors à 1021,99 euros et vous réalisez une économie de 450 euros.

Boulanger baisse le prix du Samsung Galaxy S25 Ultra

Arrivé au même moment que les Galaxy S25 et S25+, le successeur du Galaxy S24 Ultra possède un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2x de 6,9 pouces avec une définition de 1440 x 3120 pixels, une densité de 500 ppp, un taux de rafraichissement à 120 Hz et un verre Gorilla Glass Armor 2.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose également d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W, et du système d'exploitation mobile Android 15 associé à une surcouche One UI 7.

À propos de la partie photo/vidéo, celle-ci inclut un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/1,9), un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), un capteur Zoom optique de 50 MP (f/2,2) et un capteur frontal de 12 MP (f/2,2) pour la prise de selfies.

De son côté, la connectivité du Samsung Galaxy S25 Ultra comprend la 5G LTE, le NFC, le Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 7 (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type C. Pour plus d'informations, vous pouvez jeter un oeil à notre article dédié au test du Samsung Galaxy S25 Ultra.