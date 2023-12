Le tant attendu Galaxy S23 FE de Samsung est enfin disponible à l'achat. Le smartphone, digne successeur du Galaxy S21 FE, affiche une belle fiche technique pour un prix moins cher que le S23 classique. Il est actuellement affiché à 699 € dans sa version de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage ou 759 € pour celle avec 256 Go de stockage. Dans ce guide, découvrez où l’acheter au meilleur prix.

💰 OÙ ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S23 FE AU PRIX LE PLUS BAS ?

Le Samsung Galaxy S23 FE est disponible en deux versions : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Même s’il est moins cher que la version standard du S23, le smartphone n’a pas à rougir de ses caractéristiques, bien au contraire. C’est un modèle équilibré qui présente de nombreux atouts, à commencer par son prix.

Galaxy S23 FE Fnac 699€ Découvrir l'offre

Rakuten 699€ Découvrir l'offre

Boulanger 699€ Découvrir l'offre

Amazon 748.99€ Découvrir l'offre

Le Galaxy S23 FE est disponible en deux versions :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage à 699 €

8 Go de RAM + 256 Go de stockage à 759 €

🔎 QUELLE SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU SAMSUNG GALAXY S23 FE ?

Le Samsung Galaxy S23 FE reprend la même fiche technique que le Galaxy S23 classique à quelques détails près. D’un point de vue design, le smartphone est légèrement plus grand. On retrouve ainsi le même écran Dynamic AMOLED 2X mais, cette fois-ci de 6,4 pouces, au lieu de 6,1 pouces. La résolution Full HD+ reste la même, à savoir 2400 x 1080 pixels, mais le taux de rafraichissement de la dalle s’adapte de 60 à 120 Hz (contre 10 à 120 Hz pour le modèle standard). Par ailleurs, le Samsung Galaxy S23 FE dispose d’un processeur Exynos 2200 à la place du Snapdragon 8 Gen 2.

Concernant l'ensemble photo, le Galaxy S23 FE offre quasiment les mêmes capteurs que le Galaxy S23 à la différence près que le téléobjectif passe de 10 à 8 Mp. On a en outre un module principal de 50 Mp, un ultra grand-angle de 12 Mp et un capteur selfie de 12 Mp. Enfin, côté batterie, le smartphone connaît une belle amélioration puisqu’elle est maintenant de 4500 mAh contre 3900 mAh. C’est suffisant pour tenir une journée, même plus.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 FE.