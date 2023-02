Galaxy S23 FE : Samsung pourrait ressusciter sa gamme abordable en 2023

Samsung pourrait choisir de sortir un Galaxy S23 FE dans le courant de l’année, selon un média coréen. Cela signerait le grand retour de ce modèle, qui avait été zappé en 2022. Ce terminal a toutes les cartes en main pour devenir le roi du marché de milieu de gamme.

Le Galaxy S23 FE, ou Fan Edition, pourrait bien débarquer en 2023 sur le marché, selon le média coréen Hankooki (via SamMobile). Un grand retour après une année d’absence. Le modèle Galasy S FE existe depuis 2020 et propose une version « allégée » et moins chère du modèle haut de gamme.

Selon le site, Samsung choisirait de lancer un Galaxy S23 FE mais ferait l’impasse sur le Galaxy A74, qui se placerait logiquement sur le même segment de prix. Une stratégie logique, la marque S ayant plus d’attrait pour le consommateur.

Samsung pourrait faire revenir le FE en 2023

Le premier modèle Galaxy S FE a été lancé en 2020 : il s’agissait du Galaxy S20 FE, une version revue et corrigée du S20 sortie quelques mois plus tôt et surtout beaucoup moins cher. Un véritable carton, puisque le téléphone s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

Début 2022, Samsung a retenté le coup avec un Galaxy S21 FE. Toutefois, le terminal était vendu bien plus cher, se rapprochant du tarif d’un Galaxy S21 classique. Plus encore, il était sorti en même temps que le S22, ce qui a totalement brouillé les pistes chez les acheteurs. De ce fait, les ventes n’ont pas été aussi impressionnantes que celles du S20 FE.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S23 Ultra : le nouveau patron des smartphones Android

A cause de la pénurie des semi-conducteurs, Samsung a fait le choix de ne pas sortir de modèle Galaxy S22 FE. Une année de césure qui n'empêcherait pas l'arrivée de ce S23 FE. Selon SamMobile, il ne serait pas équipé d’un processeur Exynos 2300, mais d’un SoC signé Qualcomm, soit le Snapdragon 8 Gen 2, soit le Snapdragon 8+ Gen 1. Mais la question la plus importante, si S23 FE il y a, reste celle du prix. Car c’est bien grâce à son tarif raisonnable que le S20 FE avait cartonné en son temps.

Bien évidemment, nous resterons à l’affut des dernières rumeurs sur le terminal.

Source : Sammobile