Samsung va commercialiser le Galaxy S23 FE au 3e trimestre, et seulement dans certains pays

La rumeur se confirme : le Galaxy S23 FE (pour Fan Edition) sera très probablement propulsé par une puce Exynos. Il se pourrait même que la version abordable du meilleur smartphone de Samsung soit commercialisée au début du troisième trimestre 2023.

D’après Sam Mobile, le géant coréen aurait fait le choix, un peu étrange, d’intégrer un processeur Exynos 2200 dans le Galaxy S23 Fan Edition. Les clients français de la marque connaissent forcément cette puce : c’est celle qui propulse les Galaxy S22 européens, et elle n’a pas bonne réputation.

L’Exynos 2200 souffre d'un problème de surchauffe si préoccupant que Samsung a pris la décision de n’utiliser que le Snapdragon 8 Gen 2 dans les Galaxy S23. La compagnie a-t-elle trouvé la source du problème de son chipset ? Ce dernier est sorti il y a plus de deux ans, ce qui a largement laissé le temps aux ingénieurs de trouver une solution. Dans le cas contraire, on risque d’entendre de nouvelles plaintes, en provenance des utilisateurs du Galaxy S23 FE, cette fois-ci.

Le Galaxy S23 FE utiliserait l'Exynos 2200 des Galaxy S22

Après un hiatus d’un an, la série Galaxy S Fan Edition va avoir un nouveau représentant. En plus d’un processeur Exynos 2200, le Galaxy S23 FE pourrait se décliner avec des versions à 128 ou 256 Go de stockage, et avec 6 ou 8 Go de RAM. La rumeur s’accorde sur la partie photo de l’appareil, qui devrait grandement s’améliorer, grâce à un capteur principal à 50 MP. Pour le reste, peu de détails ont encore filtré, que l’on parle de la taille et de la technologie de l’écran, ou même du prix du Galaxy S23 FE.

Le bruit court selon lequel le Galaxy S23 FE, qui gardera les meilleurs aspects de ses grands frères haut de gamme pour un prix plus contenu, devrait être dévoilé « au cours du troisième trimestre ». Seuls certains pays y auront initialement droit, mais une commercialisation globale est envisagée, de manière progressive. Samsung doit présenter en grande pompe ses deux nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, le 26 juillet prochain. Le géant coréen va-t-il faire le choix d’officialiser le Galaxy S23 FE avant ou après ce gros événement ?