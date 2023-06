Android : Nearby Share fonctionne même avec les smartphones en veille, à une condition

Google a apporté une amélioration notable à son application Nearby Share, qui permet de partager des fichiers entre deux appareils en connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Désormais, il est possible de transférer des fichiers avec des appareils en veille. Attention cependant, il faut que les deux appareils soient connectés au même compte Google.

Présentée pour la première fois en 2022, Nearby Share s’apprête tout doucement à révolutionner le transfert de fichiers sur Android, en se calquant peu ou prou sur la formule popularisée par Apple avec AirDrop. Première bonne nouvelle : l’application est disponible en France depuis peu. Deuxième bonne nouvelle : Google vient de la mettre à jour avec une nouveauté très intéressante.

Jusqu’à maintenant, il fallait nécessairement que les deux appareils soient déverrouillés avec l’application ouverte pour que le transfert ait lieu correctement. La dernière mise à jour vient corriger cela. En effet, comme le montre la vidéo ci-dessous, capturée par nos confrères d’Android Authority, il est désormais possible de transférer un fichier avec Nearby Share vers un smartphone verrouillé.

Nearby Share est désormais plus efficace que jamais sur Android

Cette nouveauté va certainement faire gagner un temps précieux aux utilisateurs, qui n’auront plus à avoir leur second appareil sous main pour procéder au transfert. Tant que les deux sont connectés au même réseau, voire assez proche pour être reliés en Bluetooth, le partage sera possible. Du moins, à une condition : il faut que les deux appareils soient connectés au même compte Google.

En effet, Android Authority a tenté l’expérience avec un smartphone verrouillé, mais non connecté au compte Google. Or ce dernier n’est pas apparu dans la liste des appareils disponibles sur le smartphone émetteur. On ne sait pas encore si à l’avenir, Google proposera le transfert également sur les appareils qui ne sont pas sur le même compte.

Pour rappel, l’application est encore en bêta et est donc encore sujette à de nombreux changements avant son déploiement final. On a hâte de voir ce que Google nous réserve encore de ce côté-là.