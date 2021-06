Samsung Galaxy S22 : il n’y aura finalement pas de capteur selfie caché sous l’écran

Samsung aurait finalement décidé de ne pas inclure de capteur selfie sous l'écran du Galaxy S22. Des sources proches des lignes de production citent des problèmes de qualité et de rendement. La première occurence de ce type de capteur pourrait avoir lieu sur les Galaxy Note de 2022 et le Galaxy Z Fold 3 plus tard cette année.

On s'attendait depuis plusieurs semaines à ce que Samsung lance ses premiers smartphones haut de gamme équipés d'un capteur selfie caché sous l'écran. La technologie est teasée depuis des années, et on a même vu une poignée de constructeurs en faire la démonstration. Des sources proches des lignes de production rapportent néanmoins de gros problèmes de qualité et de rendement.

Pour ne rien arranger, la matrice de pixel apparaitrait sur les clichés en fonction de l'angle d'incidence de la lumière. Problèmes qui avaient été déjà constatés sur d'autres smartphones équipés de la technologie, comme le ZTE Axon 20 5G. Samsung semble penser que la qualité du capteur selfie a beaucoup d'importance pour ses clients, au delà de l'astuce technologique qui permettrait de cacher ce capteur sous la dalle OLED du smartphone.

Samsung abandonne le capteur selfie caché sous l'écran du Galaxy S22

Dans un tel contexte, Samsung aurait donc décidé in extremis de retirer la fonctionnalité du Galaxy S22 qui devrait proposer une dalle AMOLED poinçonnée comme la génération actuelle. La technologie ne serait pas abandonnée pour autant. Samsung aurait prévu d'inclure le capteur à d'autres produits haut de gamme lancés après le Galaxy S22.

On s'attend ainsi à ce que Samsung propose un capteur selfie caché sous l'écran du Galaxy Note de 2022. On est en effet sur un produit vendu plus cher pour lequel Samsung peut plus facilement compenser les problèmes de rendement. On devrait également voir la technologie sur le Galaxy Z Fold 3, le prochain smartphone pliable de la marque.

Pour ce produit la partie est moins risquée car l'utilisateur peut prendre des selfie via les capteurs principaux, avec un aperçu via l'écran externe du smartphone. Un tel capteur rendrait par ailleurs l'expérience utilisateur plus agréable en mode tablette.

Source : GSMArena