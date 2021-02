ZTE Axon 20 5G : DxOMark teste le capteur selfie sous l’écran et ce n’est pas beau à voir

ZTE a étonné en présentant l'Axon 20 5G et son capteur selfie caché sous l'écran. Malheureusement, bien qu'innovante, la technologie n'est pas du tout au niveau des standards de qualité actuels. Mauvaise exposition, flou quasi-systématique, balance des couleurs décevantes… Le smartphone ne brille clairement par ses performances photo.

Le 1er septembre 2020, ZTE a lancé l’Axon 20 5G, son dernier flagship propulsé par un Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et présentant un écran de 6,9”. Mais ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est bien sûr le capteur selfie qui se cache derrière ledit écran, une première dans le monde du smartphone. L'appareil photo 64 mégapixels et son flash LED sont totalement invisibles, résultant en un design pour le moins innovant. Au-delà de l'avancée technique, le résultat est-il au rendez-vous ? Pas vraiment.

Le test de DxOMark n'y va pas de main morte. Le site lui attribue la note de 26, soit très en-dessous des autres modèles du moment. Celui-ci précise par ailleurs qu'il n'existe qu'un seul smartphone avec une note plus basse, à savoir l'Intex Aqua Selfie. La liste des défauts du capteur photo est en effet impressionnante et paraît presque sortie d'un autre temps. D'autant qu'elle est accompagnée de soucis techniques pour le moins cocasses : la qualité des clichés est encore plus mauvaise lorsque… l'écran est allumé.

Qu'est-ce qui ne va pas avec le capteur photo du ZTE Axon 20 5G ?

Commençons par le commencement. Le plus gros problème du capteur photo est sans doute sa gestion catastrophique de l'exposition. DxOMark remarque que la plupart des temps, les clichés manquent cruellement de lumière, quand celle-ci n'éblouit pas entièrement le sujet. Il ne semble pas y avoir de juste milieu, ce qui se retrouve également au niveau de la balance des couleurs : les blancs sont sans arrêt visible, tandis que les teints de peau ne paraissent pas naturels.

Autre problème de taille : le smartphone peine à obtenir un focus décent. Le capteur est visiblement pensé pour prendre des photos de près. Oubliez l'utilise d'un selfie stick : le flou démarre à 55 cm du sujet. Même à bonne distance, l'appareil déçoit avec un niveau de détails relativement bas et un quantité de bruit bien trop haut pour un téléphone de cette trempe. Sans parler du mode portrait, qui apparaît bien trop artificiel et imprécis.

L'Axon 20 5G s'améliore quelque peu en vidéo, mais rien bien en-dessous des performances de ses concurrents. Le focus fonctionne mieux, mais l'exposition reste un handicap. On y retrouve la même liste de problèmes qu'en mode photo. En conclusion, ZTE a su faire preuve d'innovation en développant ce dispositif. Malheureusement, il semblerait qu'il reste encore beaucoup de place à l'amélioration avant que celui-ci soit un concurrent sérieux aux meilleurs dans le domaine.

Source : DxOMark