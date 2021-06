Galaxy S22 : Samsung travaille sur un GPU capable d’enterrer celui de l’iPhone 12

Depuis l'été dernier, nous savons déjà que Samsung et AMD préparent un SoC en commun avec un GPU Radeon RDNA 2 intégré, et qui devrait équiper le futur Galaxy S22. Nous apprenons aujourd'hui qu’il serait plus efficace que la puce A14 de l’iPhone 12 et qu’il devrait être gravé en 4nm.

Samsung et AMD ont souvent indiqué travailler ensemble sur une puce Exynos. Les deux entreprises profitent chacune des recherches technologiques de l'autre, et veulent aujourd'hui proposer un SoC pour mobile aussi puissant que celui d'un PC. Il y a quelques mois, nous apprenions que Samsung a d'ailleurs l'ambition d’intégrer son futur SoC dans un PC portable équipé de Windows 10, à la manière d’Apple avec son M1.

Initialement prévu en 5nm, TSMC déclarait il y a quelques jours que son process de fabrication 4nm était en avance d’un trimestre, et qu'il pourrait entrer en production dès la fin 2021, au lieu de 2022. Le 4nm étant une étape intermédiaire, il intègrera la famille N5 qui regroupe tous les nœuds de gravure en 5nm, et conviendra donc aux produits initialement prévus en 5nm, avec une légère optimisation des performances et de la consommation (non indiqué pour le moment).

Le GPU du Galaxy S22 serait bien meilleur que celui l'iPhone 12… et de l'iPhone 13 ?

En outre, le nouveau SoC de Samsung pourrait bien intégrer le GPU le plus puissant jamais conçu par Samsung. Grâce aux benchmarks de GFXBench, qui a déjà pu établir des résultats préliminaires, on observe que l’Exynos 2200 serait ainsi jusqu’à quasiment 2 fois plus rapide que l’A14 de l’iPhone 12.

De plus, cet Exynos 2200 devrait également surpasser les prochains Snapdragon SM8450 équipé d’un iGPU Adreno 730, qui équiperont probablement tous les futurs flagships comme le Mi 12 de Xiaomi, le OnePlus 10…et surtout la version réservée aux États-Unis du Galaxy S22.

Unnamed Radeon Exynos SoC Apple A14 Bionic (iPhone 12 Pro) Manhattan 3.1 181,8 fps 120 fps Aztec Ruins (normal) 138,25 fps 79,9 fps Aztec Ruins (high) 58 fps 30 fps

Ces premiers benchmarks sont à relativiser. Que la prochaine génération de produit soit plus performante que l’ancienne n’est pas une révélation en soi. Il serait surtout intéressant de voir ce que donne ce fameux Exynos 2200 du S22 face au A15 de l’iPhone 13 à la sortie du nouveau flagship d'Apple.

Néanmoins, d’après les dernières rumeurs, le prochain A15 ne devrait pas être une révolution et apporter qu’une faible évolution par rapport à l’A14 de l’iPhone 12 actuel. La production ayant commencé en mai dernier, cet A15 ne bénéficiera pas de l’apport de 4nm et restera toujours sur une gravure 5nm, comme l’actuel A14. Certes, grâce à son M1, Apple maitrise désormais parfaitement plus l’architecture ARM. Reste à voir si la firme de Cupertino arrivera à optimiser son SoC en restant sur la même finesse de gravure, et surtout si elle arrivera à tenir tête à Samsung et AMD, qui sont plus en forme que jamais.

Source : GizChina