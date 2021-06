Samsung Galaxy S21 FE : on connait le prix, il sera moins cher que le Galaxy S20 FE !

Le Galaxy S21 FE (Fan Edition) serait moins cher que son prédécesseur, avance une fuite en provenance de Corée du Sud. Samsung aurait en effet décidé de revoir à la baisse le prix de départ du smartphone par rapport au Galaxy S20 FE lancé l'an dernier. Le géant de Séoul avait déjà procédé de la sorte avec les Galaxy S21 et S21 Ultra.

Le Galaxy S21 FE continue d'apparaître sur la toile. Plusieurs mois avant l'annonce, nous connaissons déjà dans les détails le design du smartphone et la plupart des points clés de sa fiche technique. Le S21 FE embarquerait un écran 120 Hz Full HD+ de 6,5 pouces, un triple capteur photo et un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm.

Aujourd'hui, un rapport du Herald Corp, un média sud-coréen, révèle le prix de vente du Galaxy S21 Fan Edition. D'après les informations du média, Samsung commercialisera le smartphone à un prix de départ situé entre “700 000 wons et 800 000 wons” en Corée du Sud, son pays natal.

Avec un Galaxy S21 FE encore plus abordable, Samsung s'attaque à ses rivaux chinois

Le S21 FE serait donc légèrement moins cher que le S20 FE sorti en 2020. En Corée du Sud, Samsung proposait le smartphone abordable au prix de départ de 899 800 wons. En France, le Galaxy S20 FE était vendu à partir de 659 euros pour la déclinaison 4G avec 6 Go RAM et 128 Go de stockage. La version 5G, avec 6 Go RAM et 128 Go de stockage, grimpait à 759 euros.

Ce n'est pas vraiment une surprise. Samsung a déjà baissé le prix de départ des Galaxy S21 par rapport aux Galaxy S20. Le Galaxy S21 standard était proposé dès 859 euros à sa sortie, contre 909 euros pour le S20. Même son de cloche du côté du S21 Ultra, qui était vendu dès 1259 euros, contre 1359 euros pour le S20 Ultra.

Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que Samsung propose le Galaxy S21 FE plusieurs dizaines d'euros moins cher que le S20 FE sur le marché français. D'après le rapport du Herald Corp, cette baisse de prix vise à concurrencer les marques chinoises, comme Xiaomi, Realme ou Oppo, qui proposent des terminaux à des prix ultra abordables. Pour mémoire, la présentation du Galaxy S21 FE est prévue le 19 août 2021.

Source : Herald Corp