ZTE présente l’Axon 20 5G, le premier smartphone avec capteur photo sous l’écran

ZTE présente officiellement l’Axon 20 5G, son premier smartphone compatible 5G et dotée d’un capteur à selfie sous l’écran. Cette innovation est un première mondiale. Le constructeur n’a pas donné de date de lancement ni de prix pour son nouvel appareil.

Début août 2020, ZTE crée l’évènement en annonçant l’arrivée prochaine d’un smartphone inédit équipé d’un capteur à selfie sous l’écran, une première mondiale. En juillet 2020, le constructeur officialise le ZTE Axon 20 5G et donne rendez-vous aux utilisateurs le 1er septembre pour une présentation en bonne et due forme.

Comme promis, en ce mardi 1er septembre, ZTE dévoile donc officiellement le ZTE Axon 20 5G, son premier smartphone compatible 5G et équipé d’un capteur à selfie sous l’écran. Pas d’encoche, de caméra pop-up ou de goutte d’eau, non ici le capteur reste invisible installé confortablement derrière la dalle OLED FHD+ de 6,92 » du Axon 20 5G.

À lire également : ZTE Axon 20 5G – voici le meilleur aperçu du premier smartphone avec capteur selfie sous l’écran

Une combinaison de 5 technologies

Pour réussir cette prouesse, ZTE a combiné cinq technologies distinctes. En premier lieu, le constructeur a utilisé un matériau spécial composé de matières organiques et inorganiques, afin qu’un maximum de lumière puisse atteindre la lentille. Les seconde et troisième technologies forment une double commande et « un circuit de commande unique » qui fonctionnent ensemble pour « synchroniser l’affichage » et éviter les interférences.

Ensuite, le smartphone utilise un système appelé « matrice spéciale » pour maintenir les pixels, et donc assurer un affichage cohérent entre l’utilisation de la caméra et le retour à une utilisation normale. Et pour conclure, ZTE a développé pour l’occasion un algorithme unique pour améliorer la qualité des photos prises par ce capteur sous l’écran.

Une fiche technique encore mystérieuse

Notez bien que ZTE ne sera pas longtemps seul à proposer des smartphones avec cette technologie. Huawei a d’ores et déjà annoncé travailler sur un smartphone avec capteur sous l’écran, tandis que Xiaomi vient de déposer un brevet révélant le design de son appareil. Concernant la fiche technique, ZTE a donné quelques informations à ce sujet.

Ainsi, le Axon 20 5G profitera d’un processeur Snapdragon 765G, un SoC que l’on retrouve notamment dans le OnePlus Nord ou le Motorola Edge. Ensuite, l’appareil sera alimenté par une batterie de 4220 mAh, compatible avec la charge rapide 30W. Côté photo, les utilisateurs jouiront d’un capteur principal de 64 MP, capable de filmer en 4K 60 FPS et compatible HDR.

ZTE est resté muet sur la quantité de mémoire vive, la capacité de stockage, l’autonomie et bien d’autres éléments clés. Le Axon 20 5G sera disponible en quatre coloris : noir, bleu, violet et orange. Pour l’heure, aucune date de sortie et aucun prix n’ont été communiqués.

Source : Engadget