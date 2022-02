Galaxy S21 FE : le modèle 128 Go du smartphone Samsung passe sous les 500 €

C'est certainement l'une des bonnes affaires à saisir concernant le Galaxy S21 FE ! Au cours d'une offre à durée limitée, le modèle 128 Go du smartphone Samsung passe sous les 500 euros chez Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau deal associé au Galaxy S21 FE, direction le géant Amazon où la version 128 Go du smartphone de la marque Samsung bénéficie de 260 euros de réduction jusqu'à ce dimanche 27 février 2022.

En effet, le Samsung Galaxy S21 FE disponible dans un coloris lavande est au prix de 499 euros au lieu de 759 euros sur le site e-commerce. La remise se fait en deux parties : une première remise immédiate de 21% de la part d'Amazon et une autre remise de 100 euros grâce à un coupon à cocher (visible sur la fiche produit). Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais. Il ne faudra pas trop tarder pour en profiter puisque, au moment d'écrire les lignes de cet article, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires en stock.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888 compatible 5G, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI. La partie photo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP et la partie connectique comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C. Besoin d'en savoir plus ? Vous pouvez jeter un oeil à notre article associé à notre prise en main du Samsung Galaxy S21 FE.